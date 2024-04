Hunyadi Donatella nemcsak az V. kerületben él, de a szívén is viseli a sorsát

A Váci Utcai Ének Zenei Általános Iskolában kezdtem a tanulmányaimat, most pedig a Zeneakadémiára járok. A kerület ösztöndíjasa vagyok évek óta, ami hatalmas segítséget jelent a tanulmányaimban. Rendszeresen fel is szoktam lépni a kerületben, ha szükség van rám. Így a polgármestert is volt már szerencsém személyesen is megismerni, aki nagyon kedves és közvetlen, mindig meg lehet beszélni vele a helyi ügyeket