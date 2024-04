Eddig sosem látott fotó: Ilyen jóképű fiatal férfi volt Gianni

Gianni Annoni évtizedek óta közszereplő hazánkban, a televíziós vetélkedőkből majd az igen komoly szintre felépített gasztro vállalkozásairól ismert hírességről nagyon sok fotót láttunk már. De nem mindet...

Gianni Annoni harminc éve él Magyarországon / Fotó: Szabolcs László

Gianni itt telepedett le

Gianni 1994-ben érkezett Magyarországra, a Közgazdasági Egyetem ösztöndíjasaként. Az egyetem elvégzése után itt telepedett le, először egy pizzériát nyitott, majd a média felé nyitott: Friderikusz Sándor "Fantasztikus Európa" c. műsorában ismerte és szerette meg a hazai közönség. Azóta több műsort is vezetett televízióban, rádióban, emellett jelenleg is egy olasz étterem tulajdonosa. Főzőiskolát vezet az Olasz Kulturális Intézetben, és szakácskönyvet is kiadott. A bulvár hírekbe a gyönyörű modell és most már fotós felesége, Debreczeni Zita kapcsán kerül be rendszeresen, a két kisfiukról ugyanis rendszeresen posztolnak a közösségi oldalaikon.

Zita és Gianni hét éve élnek házasságban / Fotó: Szabolcs László

Jóképű srác

Bár Gianni sosem a megjelenésével kereste a pénzt, egy régről előkerült fotó tanúsága szerint simán elmehetett volna modellnek is, úgy a húszas évei elején... A híresség március 15-én ünnepelte az 53. születésnapját, és ebből az alkalomból osztott meg egy eddig sosem látott képet a felesége, Zita. A fotóhoz a feleség mindössze ennyit írt: "Auguri! Buon compleanno! Mr. Jóképű!" Az olasz szöveg azt jelenti, hogy gratulálok, boldog születésnapot, a mister jóképűt pedig magyarázni sem kell. Nézzék csak a fotót:

A követők odáig vannak

Zita bejegyzése alá természetesen özönleni kezdtek a kommentek, van, aki szerint "olyan olaszos arca van", mások pedig egyszerűen csak úgy tartják, veszettül jóképű fickó ez a Gianni még most is.

"Olyan olaszos arca van..."

"Nem csoda, hogy beleszerettél. Sok boldogságot kívánok!"

"Isten éltesse! Többé teszi Magyarországot is!"

"Woow de jóképű volt és maradt. Boldog születésnapot" – írták az Instagram fotóhoz a követők.