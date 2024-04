Gianni Annoni fekete-fehér fotóval jelentette be a hírt, a házasságáról van szó

Gianni Annoni az olasz származású szakács már 7 éve nevezheti feleségének a gyönyörű modellt, Debreczeni Zitát, erről most egy romantikus Instagram-posztban is megemlékezett. Eseménydús időszak ez a sztárpár életében, hiszen a házassági évfordulójuk mellett kisebbik fiuk első születésnapját is nemrég ünnepelték.

Gianni Annoni és Debreczeni Zita már 7 éve élnek boldog házasságban Fotó: Szabolcs László

Gianni és Zita házassága igazán boldognak és kiegyensúlyozottnak tűnik, amit két kisfiuk tett teljessé, akikért sokat kellett küzdeniük, hiszen számukra nem ment könnyen a gyerekvállalás. Mára azonban boldogabbak, mint valaha gyönyörű fiaikkal, Gianfranco Mátéval, aki augusztusban lesz 4 éves és Gregorio Ádámmal, aki idén márciusban ünnepelte első születésnapját.

Gianni Annoni otthon érzi magát Magyarországon

Az olasz szakács már 30 éve él Magyarországon és nagyon szeret itt lenni, korábban azt is elárulta, hogy azzal sincs problémája, ha a fiai inkább magyarnak érzik majd magukat, mint olasznak és a nyelvet is jobban beszélik. Bár nagyon szereti Olaszországot, a Covid alatt a sztárszakács még a szüleit is ideköltöztette. A nagyszülők így sokat tudnak segíteni a gyerekek körül, hogy a házaspár kettesben is tudjon időt tölteni, ami két kisfiú mellett sokszor nem egyszerű.

Erről egy műsorban beszéltek, annak kapcsán, hogy hogyan tartják életben a romantikát a kapcsolatukban ennyi év után is.

Hiába élünk együtt, egymás életében sem tudunk részt venni. Az sikereinél sem tudok ott lenni, mert a gyerekekkel kell itthon lennem, vagy neki van valamilyen előadása, amit nagyon szívesen meghallgatnék, de nem tudok elmenni. Itt vannak a nagyszülők, segítenek, de két gyerekkel azért már nehéz

– mondta Zita az Adom a napom című műsorban a Viasat 3-on. A modell azt is elárulta akkor, hogy az a taktikájuk Giannival, hogy kijelölnek napokat a naptárban, amit csak kettőjükre és a kapcsolatukra szánnak.