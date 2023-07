Ennél cukibbat még nem láttunk – Gianni kisfiának ereiben igazi olasz vér csörgedezik

Gianni Annoni számára mindennél fontosabbak a szerettei, ha csak teheti meglátogatja Olaszországban élő családját. Tette ezt most is, természetesen feleségével és kisfiaival együtt, akik imádják az olasz kultúrát. Talán túlzásnak tűnhet ezt állítani egy 5 hónapos kisbabáról, de az édesapja ezt egy végtelenül aranyos videón be is bizonyította.

Gianni rajongásig szereti feleségét, Debreczeni Zitát

Fotó: Szabolcs László

Talán nincs a világon olyan ember, aki ne ismerné azt az igencsak kifejező olasz kézmozdulatot, amelyet a kis Gregorio Ádám mutat, miközben alszik. Az apukája kapott az alkalmon és gyorsan megörökítette a pillanatot, kétség sem fér ahhoz, hogy kisfia vérében hamisítatlan olasz vér csörgedezik.

Fotó: Instagram

Küzdelmes út vezetett a boldogságig

Gianni Annoni két gyönyörű kisfiú büszke édesapja. A saját állítása szerint az olaszok egyébként is nagyon családcentrikusak, de az ő esetében egy hatványozottan igaz, ha arra gondolunk, hogy mi mindenen kellett neki és persze a feleségének keresztülmennie ahhoz, hogy szülőkké válhassanak.

Kedvese, Zita hat inszemináción esett át még azelőtt, hogy kimondta volna szerelmének a boldogító igent. Zita nem arról híres, hogy feladja az álmait, az esküvő után belevágtak a lombikprogramba, ám csak a tizedik alkalom bizonyult sikeresnek.

Zita és Gianni a kisfiuk érkezése után igazi családdá váltak

Fotó: Bors

2020-ban megszületett első fiuk, Gianfranco Máté, aki óriási boldogságot hozott a szüleinek. Már akkor eldöntötték, hogy a kicsinek szeretnének kistestvért, azonban az ő érkezése sem volt zökkenőmentes.

Tavaly márciusban Zita egy szomorú esetről számolt be, a várandóssága 10. hetében elvesztette a babáját. 6 hónappal később újabb örömhír érkezett: második gyermekét hordja a szíve alatt. A kicsi idén márciusban látta meg a napvilágot és teljessé tette a kis családot és ahogyan az lenni szokott, alaposan felforgatta az életüket.