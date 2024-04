Forradalmi ismerkedős módszert fejlesztett ki Jákob Zoli – Videó

A multimilliárdos Jákob Zoli akkor is elemében van, amikor nem A nagy Ő című műsorában lányok sora keresi a kegyeit! Ez derül ki legújabb videójából, ami Balin készült, ahol sem a Ferrarija, sem a hírneve nem számított. Hiába, neki ezek nélkül is megy az ismerkedés! Na jó, az igazsághoz hozzátartozik, hogy a mutatványhoz szükség van két igazi majomra...

Forradalmi – két majmos – ismerkedős módszert fejlesztett ki Jákob Zoli, Balin működött is neki (Fotó: Szabolcs László)

„Bekezdtem Balin: forradalmi – két majmos – ismerkedési módszert fejlesztettem ki... Mi jöhet még?”

– tette fel a kérdést a vicces videó mellé Jákob Zoli, akinek a kisfilmben elhangzó spontán szövegei is bejönnek a rajongóknak. Hozzászólásokban többen is idézték.

„Kölcsön majmot belengetni”

– idézte Zoli szövegét az egyik rajongó, mosolygós emoji kíséretében.

„Mert vakon jó ismerkedni”

– ismételte egy másik követő a körmöskirály szavait, melyek akkor hangzanak el, amikor az egyik rámászó majom leveszi Zoli szemüvegét.

„Most irigykedek! Szeretem a majmokat.”

– jegyezte meg egy kommentelő.

„Nem unatkozol”

– írat valaki a milliárdosnak.

„Balin én is így jártam, pedig számítottam rá, de mégsem voltam felkészülve! Viszont nagyon élveztem.”

– vallotta be hozzászóló, akiből különleges emlékeket hozott elő Zoli videója.

„Kedves Zoli! Nagyon aranyos vagy, a kis haverjaid pedig nagyon mókásak. Ahogy ellopja a szemüveged! Kis ravaszak. Érezd magad nagyon jól!”

– kívánta kedvencének egy rajongó.

„Látod, bárhová is mész, mindenhol népszerű vagy!”

– foglalta össze a lényeget egy újabb hozzászóló, akinek a szavaiban bizony van igazság, Hiszen Ferrari ide, majmok oda, nem is beszélve a milliárdokról, Jákob Zoli közvetlen stílusa és jó szíve, önzetlensége ritka, de nagyon is szerethető kombináció.

Nézd meg te is Jákob Zoli szösszenetét! Tényleg vicces!