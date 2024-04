Ez a távol-keleti lány megtette Azahriah dalával azt, ami nekünk nem megy – videó

Vannak magyar dalok, melyek még nekünk is fejtörést okoznak, ha szeretnénk legalább a fürdőszobában kívülről fújni a szövegét. Ilyen tulajdonképpen Azahriah összes nagy slágere, melyeket minimum ezerszer kell meghallgatnunk már ahhoz is, hogy értsük a mondanivalót, megtanulni pedig tényleg csak keveseknek sikerül pont úgy, ahogy a pörgő nyelvű fiatal tehetség tolja. Ezért is döntöttünk úgy, hogy megmutatjuk Thea produkcióját, aki úgy döntött, hogy három kedvenc magyar dalát énekli el és tölti fel a TikTokra.

Azahriah már meghódította a hazánkba látogató külföldieket is Fotó: Dodó Ferenc

Thea három nehéz dalt választott

A fiatal lány elsőként az „A csitári hegyek alatt” című népdalra zendített rá, majd időt és teret ugorva belekezdett az egyik legismertebb Follow the Flow-slágerbe, amiben bizony már akad néhány nyelvtörő. Thea szépen hozta a nótát, mielőtt nekiugrott az igazi nagyágyúnak. Előtte elárulta, hogy nagyon szereti Azahriah zenéit, és azt is, hogy már megvan a jegye a fiatal előadó közelgő koncertjére. Végül pedig belekezdett a magyar–angol kevert nyelvű gigaslágerbe. Hogy van benne hiba? Igen, van, de tegye fel a kezét, aki magyarként pontosan le tudja hozni a lehetetlent! Te ott, tedd le a kezed!

Mi nagyon élveztük a fiatal lány mindhárom előadott dalát, és külön köszönjük, hogy bevállalta, hogy magyarul énekel! Ugyanakkor megmutatjuk, hogy szól eredetiben az a bizonyos Azahriah-nyelvtörő.