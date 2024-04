Ez a dolog az, ami megkeseríti Tatár Csilla életét

Tatár Csilla Instagram-fiókja telis-tele van olyan fotókkal, melyeken azt látni, hogy a híresség éppen merre barangol. A műsorvezető már gyermekkora óta rajong az utazásért, a hobbija pedig felnőttkorában is megmaradt, az utóbbi időben azonban egyre kényelmetlenebb számára nagyokat sétálni a természet lágy ölén... Történt ugyanis valami, ami megkeseríti a mindennapjait.

Egészséges élet

Tatár Csilla már hosszú évek óta életmódot váltott, nagyon odafigyel arra, hogy egészséges ételeket fogyasszon, emellett pedig rengeteget sportol. Az elmúlt években rátalált a futásra, ezt a sportot nagyon komolyan űzi, de szeret hosszú sétákat is tenni a gyermekeivel és a kutyájával. Nem kérdés, hogy a szabad levegőn való mozgás sokkal egészségesebb, mint a teremben végzett edzések, Csillának mégis többet kell tető alatt lennie, mint kint.

A pollen a hibás

Csilla a napokban beszélt először nyilvánosan arról, hogy olyan súlyos pollenallergiája van, hogy az már komolyan befolyásolja a mindennapjait. A tavasz kezdetével a műsorvezetőnek szinte megszűnik minden kültéri programja, de már az is komoly gondot okoz neki, ha autóval kell eljutnia egyik helyről a másikra. A levegőben szálló pollenek ugyanis még a legkisebb résen is beférkőznek akár a személyautóba is, így Csilla ott sincs "biztonságban". Az orra rendre eldugul, tüsszög, alig kap levegőt. Tatár Csilla szerdán egy Instagram-posztban számolt be az érzéseiről:

Filter nélküli reggel. Ha egyszer megtalálom a megoldást a pollenallergiára, akkor tényleg semmi sem fogja elrontani ezeket a pillanatokat

- írta a híresség egy gyönyörű tájfotó mellé.