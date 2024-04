Bodrogi Gyula 90 éves – Családtagjai üzentek a szülinaposnak

A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, rendező, színházigazgató, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház, a Vidám Színpad és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja ma tölti a 90. életévét. Bodrogi Gyula évfordulója alkalmából a Nemzeti Színház gálaestet rendez a színész tiszteletére. A kitűnő egészségnek örvendő színészlegendát rengeteg szeretet veszi körül, ami nem csak imádott párjának, Angélának köszönhető, hanem a rengeteg szeretetnek is, ami a nézőktől árad felé. Lapunk egy rendhagyó anyaggal készült a színművész számára, ugyanis családtagjai üzentek neki születésnapja alkalmából. Olyan személyek, akik úgy ismerik, ahogy a közönség soha nem fogja...

Bodrogi Gyula ma tölti a 90. életévét (Fotó: Szabolcs László)

Bodrogi Gyula felesége, egykori párja Voith Ági: „Ez egy szétszakíthatatlan barátság”

Voith Ági és Bodrogi Gyula nemcsak a színpadon, a magánéletben is egy pár alkottak. Több mint negyven éve azonban véget ért a szerelem, ám fiuk és unokáik egy életre összekötik őket. Megszámlálhatatlan darabban játszhattak együtt, évtizedekkel ezelőtt a zenés vígjátékokat nem lett volna nélkülük elképzelni. Ha a szerelem véget is ért közöttük, a barátságuk annál szorosabbá vált. A Jászai Mari-díjas színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház örökös tagja közel egy hónappal ezelőtt ünnepelte a születésnapját, most pedig barátjának, egykori társának, gyermeke édesapjának, unokáik nagypapájának üzent a jeles évforduló alkalmából.

„Még 90 évesen is rengeteget dogozik."

Közel harminc éven át állandó partnerek voltunk.

„Annak idején a József Attila Színházban rengeteg darabban dolgoztunk együtt, olyanokban, amik 150-200-250 előadást is megéltek, óriási sikerrel. Itt kezdtek el zenés vígjátékokat játszani először, és Budapest összes színésze eljött megnézni minket. Akkor ez még kuriózumnak számított.”

Mai napig a legjobb barátok vagyunk, naponta kétszer beszélünk. Ha bármi problémám van, hozzá fordulok.

"Ez egy szétszakíthatatlan barátság! Még mindig nagyon mozgékony, folyamatosan pörög, több előadásban játszik egyszerre, mindig ilyen volt” – nyilatkozta lapunknak Voith Ági, majd egy üzenetet is megfogalmazott Bodrogi Gyulának. „A sok elfoglaltságod mellett nagyon jó lenne, ha hagynál nekem is egy kis időt, hogy még egy darabban együtt játsszunk, úgy, mint régen” – mondta mosolyogva a művésznő.

Voith Ágival elválaszthatatlan barátok (Fotó: Szabolcs László)

Bodrogi Ádám: „Mindig szerettem volna olyan természetű lenni, mint ő”

Bodrogi Gyula fia, Bodrogi Ádám a család többi tagjához hasonlóan csupa jót gondol édesapjáról. Bár nem lépett a színművész nyomdokaiba, a tanácsai, a józan látásmódja egész életében segítette gyermekét.

Hat-nyolc éves koromtól vele éltem, ő nevelt fel. Szülő-gyerek kapcsolat van közöttünk.

"Mai napig kikérem a tanácsait, mert nagyon bölcs. Míg én egy esetleges felmerülő problémán kattogok, ő teljesen másképp csinálja. Mindig azt mondja, van a fejében egy kapcsoló, amit átkattint és csak a jóra fókuszál. Nem emlékszem, hogy valaha bárkiről is rosszat mondott volna, miközben őt gyakorta illették negatív megjegyzésekkel. Ő ilyen, nagyon jó természettel áldotta meg a sors” – mondta Bodrogi Gyula fia, Ádám, aki a többi családtaghoz hasonlóan szintén üzent édesapjának.

Azt kívánom, addig éljen, amíg meg nem hal! Ezt ő szokta mondani.

„Lehet, hogy ez viccesen vagy furcsán hangzik, ám ennek ennél jóval komolyabb mondanivalója van. Ő addig akar élni, amíg igaziból tud élni. Azt szeretném, ha minél tovább jó és minőségi életet tudna élni. Mindig szerettem volna olyan természetű lenni, mint ő, de nekem soha nem sikerült. Szerintem még száz évesen is színpadon lesz, amilyen energiával teli ma is” – fűzte hozzá mosolyogva Ádám.

Fiával, Ádámmal is nagyon szoros kapcsolatban áll (Fotó: Szabolcs László)

Bodrogi Enikő példaképként tekint nagypapájára

Bodrogi Gyula és Voith Ági unokája, Bodrogi Enikő sem ismeretlen a hazai közönség előtt. Híres nagyszüleitől örökölte tehetségét, remekül énekel, komoly tervei vannak a zenei világban. A tehetséges 19 éves lány példaképként tekint nagypapájára, és lapunkon keresztül üzent a születésnapját töltő Bodrogi Gyulának.

„Elmondhatatlanul büszke vagyok arra, hogy ilyen nagypapám van.”

Hálás vagyok a Jóistennek, hogy ebbe a családba születtem és hogy ilyen fantasztikus nagyszülők mellett nőhettem föl.

„Kilencven év csodálatos kor, de azt kívánom, hogy még sokáig, egészségben és boldogságban velünk legyen. Mi pedig ezért mindent meg fogunk tenni” – kezdte Enikő. „Mindig felnéztem papára, követni akarom az útját, abban az értelemben mindenképpen, neki mindig megvolt a motivációja, az akarata, hogy színész legyen. Ő megcsinálta, minden energiáját beleadva.”

Én is ugyanígy szeretnék haladni az utamon, hogy abban legyek sikeres, amit szeretek csinálni.

„A példaképem mindenben, de nem színészként. Soha nem láttam őt idegesnek, ordítani. Tisztelettudó, higgad, csupa szív ember. Mindenkinek csak jót akar, ilyen emberből pedig nagyon kevés van” – nyilatkozta a fiatal énekesnő.

Unokája, Bodrogi Enikő a nagypapa "útjára" lépett (Fotó: Szabolcs László)

Bodrogi Bence: „Egy átlagos nagypapa”

Bodrogi Bence, Bodrogi Gyula másik unokája, Enikő bátyja, testvéréhez képest csak ritkán szólal vagy mutatkozik a nyilvánosság előtt. Most azonban kivételt tett lapunkkal. Elárulta, hogy ő már a nagypapája köszöntésével indította a napot, és összefoglalta azt is, milyen kapcsolatban áll a színművésszel.

„A legfontosabb, hogy még sokáig legyen egészséges és örökké maradjon olyan boldog, mint most. Ő egy elképesztően nyugodt, megfontolt ember, aki nagyon sok tudással és bölcsességgel rendelkezik. Ezáltal nagyon sokszor tud segíteni nekem, olyan dolgokban is, amiket sosem gondoltam volna” – kezdte Bence, majd kitért a kapcsolatukra is.

Egy átlagos nagypapa, jó vele beszélgetni, mindig jó érzés körülötte lenni.

„Persze mi ebbe nőttünk bele, és attól függetlenül, hogy egy színészóriás, nekünk mindig a nagypapánk volt és marad. Hihetetlenül tehetséges színész. A munkája, a színészet, a színpad élteti. Végtelen jó humorú ember, sokat viccelődik, néha sztorizgat” – árulta el a programtervező informatikát tanuló fiatal férfi.

Bodrogi Bence csak ritkán áll a kamerák elé, ezúttal kivételt tett (Fotó: Szabolcs László)