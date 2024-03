Tolvai Reni mosolya végre őszintén ragyog: megmutatta a babát

Tolvai Reni az utóbbi időben nem a felfelé ívelő karrierje miatt került a hírekbe, hanem sokkal inkább a botrányai miatt. A Megasztár egykori nyertesétől annak idején mindannyian nagyon sokat reméltünk, és azt gondoltuk, az ország egyik elsőszámú énekesnője lesz belőle, mint például Tóth Verából vagy Tóth Gabiból. A feltöltött klipjei azonban nem hoznak túl magas megtekintést, ráadásul új albuma inkább botrányt robbantott ki, mint elismerést. Most azonban nagyon őszinte mosoly ül az arcán, egy tüneményes kislánnyal pózol ugyanis. A képen Reni is vörös hajú és a kislány is, sőt még a kislány babája is. Ezen Reni is jót mulatott.