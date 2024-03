Bűnösnek találták a Squid Game 79 éves színészét, ilyen büntetést kapott

A Squid Game színészét, Oh Yeong-su-t elítélték, miután Dél-Koreában bűnösnek találták szexuális visszaélés vádjában.

A 79 éves Oh 2021-ben került a reflektorfénybe, amikor a 001-es számú játékost alakította a Netflix sorozatában. A színész Emmy-jelölést kapott a Squid Game-ben nyújtott alakításáért, sőt, történelmet írt, amikor ő lett az első dél-koreai, aki Golden Globe-díjat nyert. Alig néhány hónappal a győzelme után Oh ellen vádat emeltek, miután egy női színész 2021-ben panaszt tett, amelyben azzal vádolta, hogy kétszer is illetlenül megérintette őt, miközben 2017-ben együtt dolgoztak egy színdarabban.

Az ügyészek először ejtették az ügyet a rendőrségi nyomozás után, de a nő fellebbezett, hogy nyissák újra az ügyet, így több bizonyítékot gyűjthettek össze, és Oh ellen vádat emelhettek. A nő azt állította, hogy a férfi akarata ellenére megölelte és arcon csókolta.

Oh nem ismerte el bűnösségét, de azt állította, hogy bocsánatot kért a nőtől. A színész 2023 februárjában vett részt az első bírósági meghallgatásán, és akkor azt mondta a riportereknek:

Sajnálom. Azt hiszem, rosszul viselkedtem.

Most a Szöultól délkeletre fekvő Seongnam városának kerületi bírósága bűnösnek találta Oh-t szeméremsértés vétségében, ami nem terjed ki a szexuális erőszak vétségére. A Unilad szerint a bíróságon Oh-t nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, ami ellen a színész fellebbezni akar.