Összeillő szettekben léptek a vörös szőnyegre a híres sztárpárok a 96. Oscar-gálán – Galéria

Itthoni idő szerint hétfő hajnalban lezajlott az 96. Oscar-gála, ahol a két magyar érintettségű film söpörte be a legtöbb arany szobrocskát. Nevezetesen a Szegény párák című filmmel Mihalek Zsuzsa megnyerte a legjobb produkciós dizájnért járó Oscar-díjat, illetve Haumann Máté mellékszereplésével készült Oppenheimer több kategóriában is díjat zsebelt be. A rangos eseményen káprázatos ruhakölteményekben vonultak fel a jelöltek és a meghívott sztárok a vörös szőnyegen. Rengeteg filmcsillag a párjával lépett a kamerák kereszttüzébe, különösen ügyelve arra, hogy harmonizáljon az öltözetük.

Felröppent a pletyka, miszerint Chris Hemsworth és felesége válik, állítólag ezért is vonult vissza Thor megformálója egy időre Hollywoodtól.

A fotó alapján azonban úgy tűnik, a sztárpár nagyon is együtt van

(Fotó: AFP)

Matthew McConaughey feleségével, a modell Camila Alves-zel érkezett. Emily Blunt és John Krasinski pedig össze is öltözött a filmes világ egyik legnagyobb eseményére. Az este győztesei egyértelműen az Oppenheimer készítői voltak, így például Christopher Nolan és felesége már az aranyszobrocskával érkezett a Vanity Fair bulijára.