Ünnepel az egész ország! Ő Mihalek Zsuzsa, az Oscar-díjas magyar

Mihalek Zsuzsa, a Szegény párák díszletberendezője elnyerte az Oscar-díjat a legjobb produkciós tervezés kategóriában Shona Heath és James Price brit látványtervezővel együtt a helyi idő szerint vasárnap este Los Angelesben megrendezett 96. Oscar-díjátadó ceremónián.

Magyarországra is kerül egy szobrocska

Az Oscar-szobrot Mihalek Zsuzsa nevében is Shona Heath és James Price vette át a Dolby Színház színpadán.

Az Alasdair Gray skót író regénye nyomán Jórgosz Lánthimosz rendezésében Magyarországon forgatott Szegény párákat 11 Oscarra jelölték. Az újabb Frankenstein-történet tavaly a velencei filmfesztiválon debütált, ahol a legjobb film és rendezés díját is megkapta.

Mihalek Zsuzsa februárban a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) díját is elnyerte munkájáért.

A film előzetesét, melyben felsejlik a látványvilág is, alább tekintheti meg:

Már a BAFTA-n is tarolt az alkotás

Már több mint egy hónapja sejteni lehetett, hogy a Szegény párák az Oscar-díjátadón is tarolni fog. A Magyarországon forgatott hollywoodi produkció a legjobb díszlet díján kívül a jelmez, a legjobb smink és frizura és a legjobb speciális effektusok kategóriákban is nyert a BAFTA-n, illetve 6 másik kategóriában is jelölték.

A film főszereplője, Emma Stone pedig elnyerte a legjobb színésznőnek járó Oscar-díjat is.

Mihalek Zsuzsa a nyolcvanas években kezdte karrierjét berendezőként, dolgozott a Csinibabában, a Werckmeister harmóniákban, az Argo című filmeken is. Több Magyarországon forgatott produkcióban is volt berendező (Atomszőke, Suszter, szabó, baka, kém, Vaksötét).

Érdekesség, hogy két éve ugyanebben a kategóriában nyert berendezőként Sipos Zsuzsanna is - írja a Mandiner.