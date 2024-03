Mindenki erre várt: óriási örömhírt jelentett be Krausz Gábor és Mikes Anna – videó

Mint ahogy arról a Metropol beszámolt, hamarosan útjára indul a TV2 egyik legnépszerűbb műsorának, az Ázsia Expressznek legújabb, ötödik évada.

Krausz Gábor és Mieks Anna csak úgy ragyognak a boldogságtól Fotó: tv2

Az izgalmas sztárpárok mellett egy újítást is tartogat a csatorna, ugyanis a műsor történetében először a nézők is beleszólhatnak a verseny alakulásába. A TV2 Play oldalán vasárnap éjfélig adhatja le mindenki a szavazatát, hogy kiderüljön, melyik páros az, akinek a legtöbben szurkolnak az Ázsia Expressz idei kalandjában.

Óriási örömhírt jelentett be Krausz Gábor és Mikes Anna

Már óriási az izgalom, hiszen ezúttal mások mellett olyan neveknek szurkolhatunk majd, mint Till Attila és Stohl András, Cserpes Laura és édesapja, Cserpes István, Sáfrány Emese és Béres Anett vagy éppen Mikes Anna és Krausz Gábor. Utóbbi páros már nagyon készül a versenyre, a sztárséf még egy videót is megosztott az Instagram-oldalán.

A korlátozott ideig elérhető történetben szerelmével, Mikes Annával közösen jelentik be, hogy ők is harcba szállnak a milliós fődíjért, videójukban pedig az Ázsia Center elől jelentkeztek be azzal viccelődve, hogy ők már meg is érkeztek Ázsiába és várják a többieket.

A vicces videót ITT tudod megnézni!