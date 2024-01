Till Attila nem bírta tovább, több év után ismét megtette – Videó

Sokak kedvenc műsorvezetője Till Attila, aki legutóbb a Sztárban Sztár leszek!-ben bizonyította a tehetségét a TV2-n, jelenleg pedig a Kincsvadászokban láthatjuk őt. A közönség egyenesen imádja, hogy folyton energikus és humoros, mindig tudja, hogyan kell szórakoztatni az embereket – közben pedig persze végig profi marad.

Till Attila / Fotó: MG

Aki követi a közösségi oldalain Tillát, az tudja, hogy a híresség nem csupán színfalak mögötti, különleges felvételekkel lepi meg a rajongóit, hanem időnként betekintést enged a magánéletébe is. Most is így tett, ugyanis elárulta, hogy két telet már ki kellett hagynia, de most visszatért, és ismét snowboardozott egyet.

Első csúszás idén! 2 telet kihagytam, érzem is, de jön vissza!!! Itt a kukás snowboardos Marslakó!

– írta a posztjához.

Till Attila a szokásos, hatalmas mosolyával közölte a remek hírt, amihez nemcsak képeket, hanem egy videót is csatolt, így egy picit úgy érezhetjük, mintha mi is ott lettünk volna vele snowboardozás közben – akit érdekelnek Tilla felvételei, az itt megtekintheti őket: