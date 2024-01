Tilla elárulta titkos szenvedélyét

Január 22-én indul a TV2 legújabb műsora, a Kincsvadászok. A műtárgy-kereskedő-show-ban régi családi ereklyék, értékesnek vagy épp értéktelennek gondolt régiségek keresik új gazdájukat Till Attila műsorvezetésével és a műkereskedő szakma legjobbjaival. A TV2 sztárja lapunknak elárulta: három pincét is megtöltött már gyűjtőszenvedélye.

Tilla elárulta, imádta a Kincsvadászok forgatását Fotó: Metropol

Tilla: Nagyon ragaszkodom a tárgyakhoz!

A Kincsvadászok műsorvezetését nagy örömmel vállalta el Till Attila, aki mint kiderült: szenvedélyes gyűjtő.

„Én nagyon ragaszkodom a tárgyakhoz, nekünk nagyon sokfajta régi tárgyunk van” – árulta el lapunk kérdésére a csatorna sztárja.

Három pincét töltöttem meg családi örökségekkel, meg olyanokkal, amiket már én szedtem össze. Van például egy régi tévégyűjteményem, van tíz olyan tévékészülékem, ami nem igazán működik, de volt egyszer egy olyan elképzelésem, hogy ezek egyszer még nagyon értékesek lesznek. Aztán eltelt azóta már vagy húsz év, még mindig nem lettek nagyon értékesek, de ugyanúgy szeretem őket és hátha még egyszer felmegy az értékük

– nevetett nagyot.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a műsor forgatása alatt volt-e olyan otthoni értékes, vagy annak gondolt régi tárgy, amit a két szakértővel megvizsgáltatott volna.

„Belefolytam nagyon ebbe a dologba, óhatatlan, a nézők is bele fognak. Mert elkezded nézni és elkezdesz gondolkozni, hogy az otthon található lámpa, régi fotel, vagy bármi mennyit érhet, érdemes-e eladni, vagy csak örüljünk annak, hogy a birtokunkban van. Én például minden technikai dolgot gyűjtök: diktafon, VHS-kazetták, régi telefon, régi számítógépes egér… ezek is többet fognak majd egyszer érni, igaz, ezek csak morzsák. Én ezeket szeretem, mert érdekel a médiatörténet, technikatörténet, hiszen ebben dolgozom.”

Imádja az amerikai flippereket

Na de mi az a tárgy a gyűjteményében, amire a legtöbb pénzt költötte a TV2 sztárja?

„Na ez egy nagyon jó kérdés! Kortárs képzőművészeti tárgyakat vettem, bár azok sem olyan nagy összegek – vallotta be a Kincsvadászok műsorvezetője. – Valamennyire értek hozzá, persze nem úgy, mint egy szakértő. De mivel képzőművészeti iskolákba jártam, van erre egy fókuszom. A műsor forgatása alatt is volt olyan tárgy, hogy szóltam a kereskedőinknek, hogy ha nem megy el, én megveszem. Érdekes, hogy nemcsak a régmúltból, hanem a közelmúltból is voltak olyan értékek, amik mindenkit megérintenek. Mert eszünkbe jut róla valamilyen emlék, akár a gyermekkorunkból. De lesznek nagyon menő dolgok is, például nagyon menő régi amerikai autó, vagy régi amerikai flipper, ezek még most is nagyon menők, érdemes lesz nézni!”