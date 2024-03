Mikes Anna magánéleti titkokat árult el Krausz Gáborral való kapcsolatáról

Nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy Magyarország jelenlegi álompárja egyértelműen Krausz Gábor és Mikes Anna. A szerelmesek kapcsolatának kialakulását egy ország nézhette végig, ahogy a Dancing with the Starsban hétről hétre egyre közelebb került egymáshoz a válásából kilábaló szakács, és a profi tánctanára. Most azonban kiderült, hogy újabb szintet lépett a kapcsolatuk, ugyanis összeköltöztek a szerelmesek, és már közösen építik karrierjüket, és egyeztetik össze a munkájukat a magánéletükkel.

Krausz Gábor és Mikes Anna kapcsolatának egy ország drukkolt Fotó: BS

Mikes Anna volt a vendége a Paliék Világa By Manna YouTube-csatornának, és itt vallotta be, hogy összeköltöztek Gáborral.

Együtt élünk, ez nem titok. Tény, hogy most már kevesebbet vagyunk együtt, hiszen neki is itt van egy másik munka, én januártól visszaálltam, kezdődtek az óráim, a tanfolyamok, ez egy egész napos elfoglaltság. Teljesen normális életet élünk. Reggel elmegyünk otthonról, és este találkozunk.

A táncos elmondta azt is, hogy bár jól esik nekik a rivaldafény, mind a ketten meg akarják tartani maguknak a magánéletüket, ezért csak ritkán akarják beengedni a sajtót a színfalak mögé.

Krausz Anna és Gábor nem is lehetnének boldogabbak Fotó: Instagram

Az interjú során azonban nem tudott elmenekülni a magánéleti kérdések elől Anna, ezért pár mondatban kifejtette, hogy hogyan érzi magát a párkapcsolatában. Elárulta azt is, hogy megérti, hogy a népszerű párja miatt gyakran kell majd ilyen kérdésekre válaszolnia.

Soha nem szerettem volna a magánéletemmel felhívni magamra a figyelmet. A következő volt a kérdés, illetve nem is volt kérdés: szeretem ezt az embert, vagy nem? Igen, szeretem, ez ezzel jár együtt, ennyi. Ő ez a csomag, és óriási figyelem van rajtunk. Álomszerű az egész, ami velünk történt. Álomszerű, mese habbal

– tette hozzá a táncos, aki szerint ő egy bonyolult nő, de Gábor tudja, hogy mire vállalkozott.

A teljes beszélgetést itt tudjátok megtekinteni: