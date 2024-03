Kate Hudson magyar divatmárka ruhájában pompázik az új klipjében, újabb elismerés a Nanushkának

Goldie Hawn lánya, Kate Hudson rengeteg sikerfilmben szerepelt, láthattuk őt egyebek között a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt, A csajok háborúja, Tőrbe ejtve - Az üveghagyma illetve a Majdnem híres című alkotásokban is – utóbbiban olyan kiemelkedő munkát végzett, hogy Oscar-díjra jelölték.

Kate Hudson / Fotó: listal.com

Azt nem mindenki tudja, hogy Kate Hudson nemcsak remek színésznő, hanem csodálatos énekesnő is, ráadásul nemrég jelent meg a legújabb dala, a Talk About Love című szerzemény, amihez egy klip is készült – ráadásul külön öröm a magyaroknak, hogy egy hazai divatmárka ruháit viseli benne a gyönyörű világsztár.

Kate Hudson Nanushka ruhában szerepel a legújabb klipjében – egészen pontosan az Elu nevű elegáns, kávébarna színű selyem blúzban, illetve a hozzá passzoló Kezia nadrágban pompázik a csinos híresség.

Igazán büszkék lehetünk Sándor Szandrára és a Nanushka márkára, hiszen már az egész világ tudja, hogy a divatban is a magyaroké a főszerep. Az is ezt bizonyítja, hogy sorra Nanushka ruhákban tűnnek fel a világsztárok: többek között Justin Bieber is a hazai divatmárkát választotta a Super Bowlon.

Itt lehet megtekinteni Kate Hudson legújabb klipjét, amiben Nanushkát visel:

Kate Hudson és Justin Bieber mellett még többek között a Szex és New Yorkból ismert Cynthia Nixon, illetve a közel 430 millió Instagram követővel rendelkező Selena Gomez is a Nanushkát választotta.