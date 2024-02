Justin Bieber Nanushka kabátban feszített a Super Bowl-on

Justin Bieber már évek óta rajong a magyar divattervező, Sándor Szandra kollekcióiért. Először a Nanushka 2021 tavasz-nyár Gimme napszemüvegében nézte végig a Super Bowl meccsét Kaliforniában. Néhány napja pedig ismét úgy döntött, hogy ezt az izgalmas márkát választja a nagy eseményre.

Fotó: Profimedia

Ezúttal február 11-én az Allegiant Stadionba, a vasárnapi Kansas City Chiefs–San Francisco 49ers mérkőzésre érkezve tűnt fel a magyar márka ’Vico’ nevű dzsekijében.

Fotó: NANUSHKA

Vagyis Amerika egyik legnagyobb, és leglátványosabb sporteseményén, a Super Bowlon jelent meg a feleségével, a gyönyörű Hailey Bieberrel együtt a Nanushka egy izgalmas ruhadarabjában.

Egyre nagyobb világsiker

Nem ez az első eset, hogy a magyar divatipar zászlóshajójának egy remek ruháját világsztárokon vagy akár filmekben láthatjuk. Rihanna, Joey King, Regé-Jean Page és Jennifer Lawrence is előszerettek viselik ezeket a szetteket, és Justin Bieber felesége, Hailey ruhatárában is van egy-két mutatós darab. De néhány egy évvel ezelőtt a Szex és New York egyik főszereplője, a Cynthia Nixon által alakított Miranda Hobbes karaktere a Nanushka Paige Tencel overalljában tűnt fel. Sőt, az Emily Párizsban című sorozat 3. évadában is megjelent már a Nanushka egyik kabátja.

Sándor Szandra Fotó: Markovics Gábor / Ripost

A divat fellegvárába is bekerült

Sándor Szandra márkája nemcsak hazánkban, de a tengerentúlon is nagy népszerűségnek örvend. A Nanushkát világhírű modellek, színészek és zenészek is örömmel viselik. A magyar divatmárka hónapról hónapra újabb hírességeket hódít meg. Nem csoda, hogy az amerikai filmipar is felfigyelt rá, hiszen a Nanushka termékei már régóta elérhetőek az amerikai kontinens vásárlói számára online felületen keresztül. Sőt New York egyik legdivatosabb és legkedveltebb városrészében, a Sohóban, a nemzetközi divat egyik fellegvárában saját boltjuk is megtalálható.