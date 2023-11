Ki nem találnád: innen merített ötletet Nanushka legújabb kollekciójához

Nanushka Holdtánc kollekciója a „közvetlen” divaton túl is meglepetést is tartogat! A meglepetés pedig igazi kulináris csemege! A világszinten is legelismertebb magyar divatmárka, a Nanushka kínálatában belátható időn belül különleges minőségű borokat is találunk majd. A kóstoló már megtörtént. Sándor Szandra, azaz Nanushka számára mindig is elsődlegesen fontos volt a fenntarthatóság, ebben élen jár a divatpiacon és ezt számtalan díj is bizonyítja. Ugyanez a szemlélet természetesen érvényes lesz majd a később forgalomba kerülő Nanushka borokra is.

Ha minden a tervek szerint alakul, rövidesen érkezhetnek a Nanushka borok is!

A Balaton-felvidéki dűlőkről származó borok Szilágyi Bence borász értő felügyelete és gondoskodása mellett fejlődnek, érnek tökéletesre. Szigorúan csak a szőlő levét tartalmazzák, semmilyen vegyszer nem érhet hozzájuk! Az eredmény, ennyit máris elárulhatunk, egy egészen különleges illat- és ízvilág! November 23-án, a téli kollekcióval együtt már volt is egy kis kóstoló...

Az esemény középpontjában azonban természetesen az új Nanushka kollekció állt. Sándor Szandrát az új kollekcióról és várható trendekről kérdeztük. A kérdés adott: mi jellemzi a kollekcióban szereplő darabokat?

„Az ünnepi, »Holiday« kollekciót és kampányt »Holdtánc«-nak neveztük el, melyet az ünnepi téli éjszakák ihlettek, amikor az emberek talán még otthon is szeretnek elegánsabban öltözni. A kényelem és a meghittség volt a kulcsfontosságú szempont ennek a kollekciónak a tervezése során, mely mindeközben ugyanakkor elegáns is maradt. A kollekció fő darabja a műszőrme Carian kabát, ami tökéletesen megtestesíti a kollekció esszenciáját.”

Carian kabát, a kollekció esszenciája

Hogyan próbáltátok különlegessé tenni az ünnepi kollekciót?

„Úgy gondolom, hogy az anyagválasztás még különlegesebbé teszi a kollekciót – sok fényes selymet és szatént használtunk, puha tapintású kötött anyagokat. A színek terén főként krémekre és barnákra összpontosítottunk, de némi narancs és az ikonikus Nanushka »holdfény sárga« is szerepet kap.”

A krém és barna színekre összpontosítanak

Magyarországon a Nanushka store-on kívül hol találkozhatnak az érdeklődők a kollekció darabjaival?

„A Nanushka darabok megtalálhatók gyönyörű flagship üzleteinkben, Londonban, New Yorkban, valamint Sanghajban és Chengduban is. Emellett világszerte jelen vagyunk a legjelentősebb áruházláncokban és online platformokon, mint például a Net-A-Porter-n.”

A Nanushka kollekció online platformokon is elérhető

Ti hogyan készültök az ünnepekre, van-e valami különleges szokásotok, amit évről évre megismételtek ebben az időszakban?

„Ez egy nagyon izgalmas időszak számunkra a kétéves kisgyermekünk miatt is. Csodálatos élmény nekünk, hogy saját új hagyományokat teremtsünk – már családként. Ugyanakkor szeretjük az ünnepeket a szélesebb családunkkal és a barátainkkal is tölteni, nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ünnepek idején a szeretteink vegyenek körül minket” – írja a Ripost.

Habár még messze van, lassan mégis aktuális lesz a tavaszi kollekció. A Nanushka szerint mi lesz a 2024-es tavasz meghatározó trendje?

„Egy kulcsfontosságú trend, ami egy ideje uralkodik a kifutókon, és abszolút jelen van a mi kollekciónkban is, az az oversized szabás és a domináns vállvonalak. Néhány darab ezek közül már hamarosan elérhető is lesz az üzleteinkben!”