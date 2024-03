Itt vannak a részletek: Újabb szívműtét vár TNT Intire

A TNT zenekar énekesének, Intinek közel másfél évvel ezelőtt újult ki gyermekkori szívbetegsége. Először azt hitte, hogy a dohányzásról való leszokás miatt kap nehezebben levegőt, egyre fáradékonyabbá vált, és jócskán megszaporodtak a panaszai.

TNT Inti betegsége miatt gyógyszeres kezelés alatt áll

Úgy döntött, hogy orvoshoz fordul, ahol kiderült, nagy a baj. Azonnal felvették a szívelégtelenséggel diagnosztizált Intit a fekvőbeteg közé, és napokat töltött a Honvédkórházban, ahol még számos kivizsgáláson esett át. Végül szívkatéterezést hajtottak végre rajta, és élete végéig gyógyszereket kell szednie. Ma már persze jól van, felerősödése után a színpadra is visszatért, azonban most kiderült, hogy hamarosan újabb beavatkozásra fog sor kerülni.

„Nem akarom túldramatizálni, de több újság azt írta, hogy beépítettek nekem egy pacemakert, miközben ez egy defibrillátor, ami szívleállásnál újraindítja a szívet. De azt soha nem mondtam, hogy valaha is megállt a szívem” – tisztázta a műtéti beavatkozás részleteit.

Ez az eszköz pontosan erre van kitalálva, ha ez esetleg netán bekövetkezne.

„Van még egy szívritmuszavarom, amit gyógyszerrel lehet kezelni. Most egy sima katéteres műtéttel fogják kiégetni a belső szívizmokat, amik okozzák a problémámat. Szedem az előírt tablettákat, de semmi komolyabb betegségem nincs” – hangsúlyozta a Mokkában a zenész.

Nem hagyott fel a sporttal, de csak mértékkel edzhet

Egy ilyen súlyos egészségügyi probléma miatt – és orvosi utasításra – életmódjában változtatásra kényszerült. Korábban elmondta, alkoholt többé nem fogyaszthat, valamint naponta 1,5 liternél több folyadékot nem ihat, nehogy túlterhelje a szervezetét. Mindezt leszámítva úgy érzi, semmit nem romlott az életminősége.

„Most is sportolok, kardióznom kell is, súlyemeléses edzéseket nem végezhetek és izomtömeg-növelést sem csinálhatok. A hirtelen mozgásos sportokat, mint a foci, azt teljesen abba kellett hagynom, de csalok, mert van az a bizonyos padel nevű játék (a padel egy népszerű sport, amelyet párban játszanak minden csapatban). A teniszhez hasonlóan a padelben is pontrendszer szerint pontoznak (15:0, 30:0 stb.), és az a csapat nyer, amelyik két szettet nyer. A játékosok padelütőket és labdákat használnak, amelyek mérete és alakja hasonló a teniszben használt labdákhoz – a szerk.), azt nagyon élvezem. Sutyiban, hetente kétszer-háromszor csinálom” – mondta mosolyogva Inti.

„Mindennap beveszem a tíz tablettát”

Hajlamos az ember környezete ilyenkor betegként kezelni az embert. Inti azonban ezt nem szeretné.

„Úgy kezelem magam, és a környezetemet is arra ösztönöm, hogy egészséges emberként tekintsenek rám, mintha semmi bajom nem lenne. Nyilván mindennap beveszem a tíz tablettát, amit szednem kell, de ettől függetlenül ugyanúgy élek, mint előtte, leszámítva, hogy nem annyira intenzív az éjszakai életem” – árulta el, majd hozzátette, ha a műtét után nem is, de ma már ugyanolyan aktív részvevője a TNT-koncerteknek, mint azelőtt.

Újra rátalált a szerelem

A műsorban szó esett arról is, hogy nemrég újra rátalált a szerelem, mégpedig egy csinos, fiatal hölgy személyében. Kapcsolatukról elárulta, nagyon jó párost alkotnak, szerelme félti, óvja, gondoskodik róla. Nemrég Barcelonában jártak, azóta datálják kapcsolatuk kezdetét.

„A születésnapjára mentünk ki, úgy beszéltük meg, öt napot töltünk ki, ha ezt az időt minden gond nélkül éljük át, akkor elnevezhetjük hivatalos kapcsolatnak ezt az egészet. Jól éreztük magunkat, semmi feszültség nem volt, ott szembesültünk azzal, hogy tök egyformán gondolkodunk” – árulta el Inti.