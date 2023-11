Megmutatta családját Inti, ilyen fiatalos az édesanyja és nagymamája is

TNT Inti, azaz Zuber Krisztián egy évvel ezelőtt került kórházba, amikor gyerekkora óta tartó szívbetegsége felerősödött, és ezért több kezelésen is át kellett esnie. Az orvosok javaslatára életmódot váltott, és az elmúlt egy évben azon dolgozott, hogy újra visszanyerje egészségét.

Korábban be is vallotta, hogy egyre jobban bírja a koncerteket és erősebbnek érzi magát. A nyár elején az orvosok is megerősítették, hogy egyre erősebb a szíve a kezelésnek és az odafigyelésnek köszönhetően.

Most, hogy vége van a turnénak, úgy tervezem, hogy egy hosszabb időre elutazom. Szeretném édesanyámat meglátogatni Floridában, ahonnan együtt megyünk át Costa Ricába meglátogatni a családunkat

– árulta el korábban a terveit az énekes, aki pár hete el is hagyta az országot.

Inti nagyon szoros kapcsolatot ápol édesanyjával, a napokban egy közös képet is mutatott, huszonnégy óráig látható Instagram-történetében, amin édesanyjával és nagymamájával vannak együtt.

Inti édesanyja és több családtagja is Amerikában él, így rendszeresen látogatja meg őket. (Fotó: Instagram/TNT Inti)

Belekezdett a kondizásba is

A rendszeres mozgás és a sport jót tesz az emberi szervezetnek, erről Inti is így vélekedett, aki mindig is imádta a focit, és a paddelt. Azonban mióta kijött a kórházból a konditermet is rendszeresen látogatja. A zenész azt is elárulta, hogy egy profi edző segítségével erősíti a szívét, aki olyan edzéstervet állított össze, amiben nem terhelik túl a szervezetét.