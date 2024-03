Beindultak a találgatások G.w.M legújabb bejelentése miatt: komoly lehet a baj

Tavaly nyáron mindenki azon nevetett, hogy a rapper fel akarta venni a versenyt Azahriah-val, és azt tűzte ki célul, hogy nagyobb koncertet tartson, mint a fiatal énekes. Ez persze nem sikerült, és később G.w.M elismerte, hogy Azahriah jobb nála. Most pedig ismét van ok az aggodalomra. Megjelent az új zenéje és klipje, de úgy tűnik, nem hozza azt a kattintásszámot, amire G.w.M számított. Most tehát arra kéri az embereket, hogy osszák meg minél többet, a megosztók között pedig egy iPhone-t sorsol majd ki. Sokak szerint kissé kínos az, hogy ingyen- telefonok osztogatásával tud csak nagyobb nézettséget elérni a rapper.

Ingyentelefon a nézőknek Fotó: Instagram