Megtörte a csendet a negyedik gyermekével várandós Kulcsár Edina

Ahogy arról lapunk is beszámolt korábban, az Origo értesült arról, hogy Kulcsár Edina és Varga Márk, azaz G.w.M második közös gyermeküket várják. Míg az első közös gyermekük egy kislány, Amara, addig most elárulták, hogy a legkisebb gyerekük kisfiú lesz. Nagyon várják az érkezését, annyira, hogy már nem is tudták tovább magukban tartani a nagy hírt, és elújságolták rajongóik számára a közösségi médiában, hogy hamarosan érkezik a trónkövetelő.

A bejelentés alatt jelent meg egy kommentelő, aki Edinának szegezte a kérdést:

Ő már a negyedik császárod lesz? Nem félsz tőle?

Az influenszer röviden, de annál határozottabban válaszolt:

Nem, nem félek!

Ahogy arról korábban már lapunk is beszámolt, Edinának van már két gyermeke előző házasságából, G.w.M-nek pedig szintén két korábbi gyermeke született Nagy Melanie-tól. Ezután következett Amara a szerelmesek jelenlegi kapcsolatából, aki nemsokára egy kistestvérnek örülhet.