Ettől elolvadsz: Kulcsár Edina ezzel a romantikus üzenettel köszöntötte fel G.w.M-et

Kulcsár Edina és férje, G.w.M, azaz Varga Márk körül mindig történik valami, legutóbb a volt szépségkirálynő például arról vallott, hogy miért nem szerepelnek már gyermekeik a fizetős reality műsorukban, most pedig szerelméhez intézett megható szavakat.

Kulcsár Edina megható sorokkal köszöntötte férjét, Varga Márkot – Fotó: Instagram

Amióta kiderült, hogy a rapper és az akkor még csak kétgyermekes édesanya egymásba szerettek és egy párt alkotnak, egyszerűen nincs megállás, mindenki mindent tudni akar az életükről.

Egy ország kíváncsi Kulcsár Edina és G.w.M magánéletére

Ezzel pedig Kulcsár Edina is tisztában van, hiszen nem véletlenül döntöttek úgy, hogy egy bizonyos havi összegnek a fejében követőik betekintést nyerhetnek a sztárpár hétköznapjaiba. Most azonban egy igazán különleges alkalomból jelentkezett be a háromgyermekes édesanya, méghozzá kedvese, G.w.M születésnapja alakalmából.

„Leírhatatlan, amit érzek irántad”

A sztármami köszöntőjében nem fogta vissza az érzelmeit, hiszen kész szerelmes levelet írt férjének számos fotó kíséretében.

Még nagyon-nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánok, szerelmem! Leírhatatlan, amit érzek irántad. Számomra tökéletes vagy, és hálás vagyok, hogy vagy nekem! Azt kívánom, hogy minden vágyad és álmod teljesüljön, mert ha valaki, akkor te megérdemled! Én mindig melletted leszek. Büszke vagyok a kapcsolatunkra, hiszen számtalan megpróbáltatást kiálltunk már. Tudom, hogy együtt bármire képesek vagyunk, mert a mi szerelmünk nem mindennapi. Köszönöm, hogy általad megtapasztalhattam azt a szeretetet, amiben nap mint nap részem lehet. Azt kívánom, hogy örökké legyél egészséges és boldog! Még egyszer nagyon boldog születésnapot!

