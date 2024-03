"Az életed hátralévő részében melletted leszek" - levelet kapott az anyukájától Csuti, elsírta magát

Ahogyan a Metropol is megírta, Csuti nemrég ünnepelte a 40. születésnapját. Bár kedvese és közte nagy a korkülönbség, Csuti nem érzi magát idősnek, sőt, azt mondja, a pályája csúcsán van. Most megköszönte közösségi oldalán a kedvesének, amiért ennyit szervezkedett, és azt is elárulta, hogy édesanyjától kapott levelén könnyek gyülekeztek a szemében:

B oldal…csúnyán. Hogy én mennyire utálom a meglepetéseket, de erre a tegnapi napra örökre emlékezni fogok! Köszönöm szerelmem a szervezést, az odafigyelést és mindenkinek, aki részese volt ennek a tegnapi napnak, nagyon boldog voltam, még ha ez ritkán is látszik rajtam! Anyukám levelén mondjuk majdnem elbőgtem magam, mindenki előtt, de ez van…még a végén egy vén, érzelmes leszek!

- írta.

Kiszel Tünde volt az első, aki elárulta kommentben, hogy az anyukája által írt levél miatt elsírta magát.