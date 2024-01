Kulcsár Edina szíve ismét rózsaszínnel telt meg – fotót mutatott a kis csodáról

Kulcsár Edinát a 2024-es év elején szokatlanul keveset láttuk a social média felületén. Talán ettől nem függetlenül gonosz pletyka kezdett el terjedni – az volt a fáma, hogy G.w.M agya eldurrant, és brutálisan megverte feleségét. Edina édesanyja hívta ki a mentősöket, akik pedig az elmegyógyintézetbe vitték a rappert. Ez a párnál olyannyira kiverte a biztosítékot, hogy maga Edina reagált a pletykára közleményben. A szerelmük töretlen és erős, nagyon szeretik egymást, és soha nem szakíthatja szét őket semmi. Ez megnyugtatta a rajongókat, igaz, ilyenkor akaratlanul is az eszünkbe ötlik, hogy nemrég még Csutiról is ezt mondta. A social-guruval való házassága azonban csúfos véget ért, két gyönyörű gyermekük viszont örökre összeköti őket. Most épp előző házasságából született kislányáról, Nináról mutatott friss fotót. A tüneményes kislány rózsaszín ruhácskában kekszet majszol, így készül a tornára.

A páratlanul aranyos fotót IDE kattintva lehet megtekinteni.