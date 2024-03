Csodás hírt jelentett be az Oscar-díjról Liptai Claudia – elhinni sem tudja

Ahogyan arról a Metropol is beszámolt, most zajlott le az Oscar-gála, és bizony egy magyar hölgy is díjat kapott. A hatalmas megtiszteltetésnek az egész ország örül, és sok sztár fejezte ki boldogságát. Így tett Liptai Claudia is:

„Tegnap este rápihentünk az Oscar-díjra. Megérte. A magyar filmes világ ismét gazdagabb egy arany szobrocskával Mihalek Zsuzsa berendező által. A Szegény Párák című most már 4 Oscar-díjas film Magyarországon forgott és a munka oroszlánrészét az egyik legjobb barátnőm cége, a Pioneer jegyzi. Icáék végigélhették a gyerekkori álmom: a vörös szőnyeg, a gála, sikitva örülni a díjaknak és a semmihez sem fogható after party! Szívből gratulálok a legjobb film kiszolgáló cégnek!”

A csodás képeket IDE kattintva lehet megtekinteni.