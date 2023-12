Liptai Claudia érzelmesen búcsúzott, Katalin hercegné sírva elrohant

Liptai Claudia érzelmesen búcsúzott

Liptai Claudia képekben összegezte az évet Fotó: Nagy Zoltán

Liptai Claudia számára kifejezetten szép volt ez az év, és most szomorúan búcsúzik tőle. Elhatározta, hogy minden hónap legkedvesebb emlékeit képekben meséli el, így tehát ma a januárral kezdett.

Szerettelek 2023. Rengeteg meglepetést, örömöt, izgalmat és szeretetet kaptam tőled. Mostantól 12 napig megemlékszem rólad. Kezdjük Januárral

– írta Liptai Claudia.

Elhunyt a híradós

Karácsony előtt két nappal hunyt el a híradós Fotó: Pixabay.com

Karácsony előtt két nappal halt meg Matt Napolitano, a Fox News híradósa, miután egy autoimmun betegséggel küzdött. Napolitano mindössze 33 éves volt, amikor szombaton elhunyt egy fertőzés következtében, folyamatos egészségügyi küzdelmei közepette.

Az elmúlt években sportkommentárjairól volt ismert, és abban a kiváltságban volt része, hogy tudósítson a Super Bowlról, a World Series-ről, a Daytona 500-ról és sok más híres sporteseményről.

"Nehéz szívvel kell megosztanom, hogy a férjem, Matt Napolitano elhunyt. Imádta a munkáját, és szerette elhozni a híreket a rádiótokba és a televíziótokba. Őszinte újságíró volt, akit valóban érdekeltek a tények. Neki köszönhető, hogy a Jets ma nyert az utolsó pillanatban" - írta a híradós párja.

Szandi bejelentette az örömhírt

Szandinak minden oka megvan az örömre Fotó: TV2

300 000! A Nekem a fény kell! videóklipje már több mint háromszázezer megtekintésnél jár! Köszönöm! A teljes klipet a YouTube-csatornámon tudjátok megnézni

– írta boldogan Szandi, aki egy remek évet zár 2023 végén.

Kényes probléma nehezítette Lakatos Levente játékát a Farmban

Lakatos Levente egészségügyi gondokkal küzdött Fotó: TV2

Több durva adást is tartogatott idén a Farm VIP negyedik évada, volt olyan, hogy egy rész alatt hárman is búcsúztak a műsortól. Közéjük tartozott az író, Lakatos Levente is.

„A műsorban arról sem beszéltem, hogy pont akkor előjött egy elég kellemetlen egészségügyi problémám, ami nehezítette a versenyt és a környezet sem volt higiénia szempontjából a legjobb, hogy kényelmesen tudjam magam így érezni, de ezt azért sem mondtam, mert nem akartam erre fogni a kiesésemet. Igazából magam ellen vesztettem” – jegyezte meg Levente, aki örült annak, hogy nem egy párbajban esett ki, mint például Rippel Feri.

Katalin hercegné zokogva távozott

Sok családnak nehéz összeegyeztetni, hol is töltsék a karácsonyt és a szilvesztert - erről bizony a walesi hercegi pár is tudna mit mesélni. Amikor még csak jártak egymással, a hagyományok szerint Katalin nem tölthette a királyi családdal a karácsonyt Sandringhamben. 2006-ban sok év együtt járás után ugyanez volt a helyzet, ám nagy terveik voltak szilveszterre.

Egy új könyv szerint azonban Katalin zokogva elrohant, miután Vilmos herceg feszült hangon bejelentette, megváltoztatta a terveit. Katalin rettegett, hogy ez a kapcsolatuk végét is jelenti.

"Vilmos herceg meggondolta magát, és leült az apjával és a nagyanyjával, hogy őszintén megbeszéljék Katalinnal a jövőjét. Mindketten azt tanácsolták neki, hogy ne siessen semmiben."

Hetekkel később, 2007-ben Katalin és Vilmos rövid időre szakítottak, és a források később azt mondták, hogy a néhai királynő csalódott volt a szakítás miatt.