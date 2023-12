„Szerettelek” – könnyek között jelentette be Liptai Claudia, hogy vége

Immáron december 28. van, azaz – ha a mai napon nem vesszük számításba, már csak három nap maradt a 2023-as évből. Ha visszatekintünk, láthatjuk, hogy nem volt könnyű évünk. Az egész esztendőben dúlt az orosz–ukrán háború, Izrael is háborúba sodródott, energiaválság volt és óriási infláció. De azért bizonyára minden ember életében akadtak boldog, vidám pillanatok is, amikre a későbbiekben szívesen fog emlékezni. Liptai Claudia számára kifejezetten szép volt ez az év, és most szomorúan búcsúzik tőle. Elhatározta, hogy minden hónap legkedvesebb emlékeit képekben meséli el, így tehát ma a januárral kezdett.

Liptai Claudia élvezte a 2023-as évet Fotó: Nagy Zoltán

Szerettelek 2023. Rengeteg meglepetést, örömöt, izgalmat és szeretetet kaptam tőled. Mostantól 12 napig megemlékszem rólad. Kezdjük Januárral

– írja.

A januári fotókat IDE kattintva lehet megtekinteni.