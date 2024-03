Baleset érte az Ázsia Expressz stábját, Ördög Nóra is veszélybe került – videó

Ahogyan arról a Metropol már írt, idén ismét útjára indul a TV2 egyik legnépszerűbb produkciója, az Ázsia Expressz. A műsor már az ötödik évaddal tér vissza és természetesen ezúttal is Ördög Nóra műsorvezetésével.

Ördög Nóra máris izgalmakkal találta szembe magát Fotó: YouTube/Nánázsia

A kaland-reality forgatása a napokban a Fülöp-szigeteken kezdődik, majd pár hét múlva Tajvanban ér véget. A szereplők között olyan párosokat találatunk, mint Stohl András és Till Attila, Krausz Gábor és Mikes Anna vagy éppen a Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián.

A versenyzők pénteken már útnak is indultak, a legtöbben már indulás előtt is bejelentkeztek az Instagram-oldalukon, Ördög Nóra azonban csak landolást követően posztolt. Ráadásul nem is akármit, ugyanis szinte azonnal egy balesetben volt részük.

Baleset érte Ördög Nórát és a stábtagokat

A kétgyermekes édesanya felvétele még vidáman indul, majd pillanatokkal később már arról számol be, hogy a stáb buszát egy kisebb baleset érte.

Még a szállodáig sem jutottunk el, de máris kisebb baleset érte a mikrobuszunkat...

– írta Instagram-bejegyzésében, a videóból pedig az is kiderül, hogy egy mellettük álló busz csomagterének ajtaja csapódott rá az övékre, majd szépen végig is karcolta azt.