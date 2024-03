Ennyi volt, Ördög Nóra szomorú hírt jelentett be

Ördög Nóra és Nánási Pál négy évvel ezelőtt vágott bele saját delikátboltjuk üzemeltetésébe Balatonakarattyán. A Nekem a Balaton nagy siker lett, kénytelenek is voltak egy nagyobb helyet nyitni, miközben megtartották és a mai napig tovább működtetik első kisboltjukat is.

Fotó: Szabolcs László / Hot! magazin

Két éve nyitották meg üzlethálózatuk harmadik egységét, ezúttal már a még forgalmasabb Balatonfüreden, ám most úgy tűnik, ez a történet itt véget ért. Ez a boltjuk tavaly októberben bezárt, és azóta sem nyitott ki, sőt Ördög Nóra és férje most elárulta, hogy idén már nem is fogadnak itt vendégeket.

A Mindmegette szerint azt azonban még nem döntötték el, hogy véglegesen lehúzza-e a rolót az üzlet, vagy csak átmeneti lesz a pihenő.