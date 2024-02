Ezt üzente az egyedülálló nőknek Wolf Kati

Wolf Kati nagyon sokat változott az elmúlt időszakban, és ez a változás nem csak a külső jegyeiben értendő. Az énekesnő egy hónappal ezelőtt rukkolt elő a legfrissebb slágerével, amit a „Végtelen tánc” című dalához forgattak és amiben először szerepel kozmetikumok és mindenféle smink használata nélkül. Mint mondta, végre megszűnt benne minden megfelelési kényszer. A változás bizonyítéka az is, hogy azóta megszabadult a hosszú szőke hajától is…

Wolf Kati egyedülálló anyuka

Az énekesnő a napokban egy hosszú interjúban beszélt arról, hogy a belső és külső változások hatására mára olyan kiegyensúlyozottá vált, amilyen mindig is szeretett volna lenni. Büszke rá, hogy hétköznapi anyuka.

Wolf Kati és a férje húsz év házasság után 2019-ben váltak el. A páros békében intett búcsút egymásnak, a közös gyermekeiket külön háztartásban, de együtt nevelik, a fontos döntéseket közösen hozzák meg.

Wolf Kati végre eljutott az életében arra a pontra, hogy senkinek sem akar megfelelni Fotó: Mediaworks

Fontos a megjelenés

Az énekesnő emellett szót ejtett arról is, hogy mennyire fér bele az idejébe az ismerkedés. Wolf Kati bár konkrétumokat nem mondott, azt fontosnak tartotta megjegyezni, hogy egy egyedülálló anyuka nem csak mami, hanem nő is, amit egy percig sem szabad elfelejteni. Az anyukáknak nem szabad elhagyniuk magukat, igenis fontos, hogy odafigyeljenek a megjelenésükre, legyenek ápoltak és fittek, hiszen nem tudhatják, hogy mikor toppan be az életükbe az a férfi, aki pont őket keresi. Ahhoz viszont, hogy jöhessen a szerelem, muszáj az egyedülálló nőnek is jól éreznie magát a bőrében, hiszen csak akkor tudja bevonzani a férfit.