Új frizurája van az 50. születésnapjára készülő Wolf Katinak, egy fontos rendezvényen mutatta meg

Több, mint 600 ezren csatlakoztak az Ökumenikus Segélyszervezet 2023. évi Adventi Adománygyűjtéséhez, amelyet részletes beszámoló keretében köszöntek meg. Az eseményen Kovács Koko István jószolgálati nagykövet mellett ott volt az 50. születésnapjára készülő Wolf Kati énekes, aki szólókarrierje és családanyai feladatai mellett immár 14 éve az Ökumenikus Segélyszervezet önkénteseként is tevékenykedik.

Koko és Wolf Kati szolgálatban az Ökumenikus Segélyszervezet önkéntes munkájában (Fotó: Fodor Erika)

Wolf Kati új frizurával, elegáns-vagány külsővel és a megszokott frissességgel-lelkesedéssel vett részt az Ökumenikus Segélyszervezet pénzadománygyűjtő akciója eredménybeszámolóján. Az énekestől megtudtuk, hogy számára otthonról hozott örökség segítő kezet nyújtani a bajba jutottaknak.

A szüleim folyamatosan így tettek a környezetükben élőkkel anélkül, hogy ezt nagydobra verték volna. Nekem is természetes közegem lett ez, és örömöm lelem benne. Jó tagja lenni ennek a közösségnek

- mesélte többek közt Wolf Kati, de hallgasd meg tőle magától:

Az énekes azt is elárulta, miért különösen fontos neki ez az év, amikor az 50. életévébe lép és a zenélésben is új távlatok nyílnak. Nézze meg, milyen vidám Wolf Kati így 50 felé!

379 millió forint a bajbajutottaknak

A sok kicsi sokra megy csodája: 250 ezer hívás a 1353-ra, és 330 ezer áruházi adománykupon, egyre növekvő adományozói közösség: 379 millió forint gyűlt össze. Az adományokat az ünnepi segélyakciókon túl a rászorulókért és a bajbajutottakért végzett egész éves munkájára fordítja a segélyszervezet.

Koko, Wolf Kati, Sikota Krisztina, Lehel László (Fotó: Fodor Erika)

Erős közösség

Lehel László elnök-igazgató és Gáncs Kristóf kommunikációs igazgató ismertette a gyűjtés eredményeit és a felhasználásra vonatkozó terveket. Lehel László elmondta, hogy bár 2023 sok tekintetben nehéz év volt, a kimagasló eredménnyel zárult összefogás azt mutatja, hogy a segélyszervezet közössége erős, és érti, hogy éppen a nehéz időszakokban van leginkább szükség a szolidaritásra. Emlékeztetett, hogy ezúttal is kettős céllal hirdettek adventi összefogást: hogy rászorulók ezreinek tegyék szebbé az ünnepet, és hogy a következő év hétköznapjaiban is folytatni tudják a nélkülözők és bajbajutottak támogatását. Lehel László köszönetet mondott minden, a felhíváshoz csatlakozó adományozónak, adománygyűjtő partnernek és önkéntesnek, és arra biztatta őket, hogy kövessék a segélyszervezet munkáját a hétköznapokban is.

Az érdi Tesco az élen végzett az adománygyűjtésben (Fotó: Fodor Erika)

Oklevél a legeredményesebb pénztárosoknak

Az adománygyűjtést számos vállalat segítette: ACG Reklámügynökség Kft., Adventi Ünnep a Bazilikánál, E.ON Hungária Zrt., Hegyvidék Bevásárlóközpont, Hungaropharma Zrt., Index.hu, Kincsem Park, Magyar RTL Televízió Zrt., Magyar Posta Zrt., Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft., PlanB Magyarország, Sauska és Társa Kft., SolServices Kft., Szerencsejáték Zrt., Vantage Towers Zrt., TV2 Zrt. és a Várkapitányság. A vállalati partnerek Lévai Anikótól, Lehel Lászlótól és Gáncs Kristóftól, a Tesco áruházi gyűjtésében kimagasló eredményt elérő 15 pénztáros pedig Pálinkás Zsolttól és Kovács Koko Istvántól vehettek át oklevelet.

Önkéntesek, támogatók és adományozók közössége (Fotó: Fodor Erika)

Élelmiszerüzlet-lánc és bank is támogatta

Pálinkás Zsolt, az adománygyűjtéshez 2023-ban is csatlakozó Tesco Magyarország vezérigazgatója Magyarország legnagyobb adománygyűjtő csapatának eredményeiről számolt be, majd átadta Lehel Lászlónak a 85 millió forintos áruházi gyűjtést szimbolizáló adománytáblát. 2023-ban az adománygyűjtés új elemmel bővült: a segélyszervezet stratégiai partnerei közé a múlt év tavaszán csatlakozó MBH Bank és szintén a segélyszervezet kiemelkedő támogatói közé tartozó Mastercard összefogásával a december 4. és 31. között történt bankkártyás vásárlások után a bank összesen 50 millió, a fizetéstechnológiai cég pedig 15 millió forint adománnyal járult hozzá az adománygyűjtés kimagasló végeredményéhez. A vállalatok támogatását jelképező adománytáblákat Kutas István, a MBH Bank kommunikációs ügyvezető igazgatója, illetve Boris Martinovic, a Mastercard kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója adta át.