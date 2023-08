Sztárok és sportolók is töltik az iskolatáskákat a MÖS segélyakciójában - Segíts te is!

A vakáció utolsó hetében gőzerővel zajlik az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt! segélyakciója: folyamatosan készülnek az új, minőségi tanszerekből álló csomagok, és az adományok kiszállítása is, amelyet a Magyar Posta juttat el a rászoruló családokhoz.

A már elkészült csomagokból kirakták a 1353-as adományvonal számát Fotó: Fekete Dániel/MÖS

A munkatársak és önkéntesek is azon dolgoznak, hogy a segítség a szervezet országos intézményhálózata és a Magyar Posta logisztikai partnerségének köszönhetően idén is minden gyermekhez eljusson az első becsengetés előtt. A 2000 gyermek támogatásához szükséges pénz mintegy fele már összegyűlt, a hajrában most kérik a további támogatást a 1353-ra érkező 500 forintos hívásokra, hogy teljesüljön a Segélyszervezet célkitűzése: mind a 2000 gyermek táskája teljen meg!

Szabados Ági és Wolf Kati is tanszerdobozol...Fotó: Fekete Dániel/MÖS

Az önkéntesek mellett sztárok és bajnok sportolók is segítenek a tanszercsomagok összeállításában: Wolf Kati, a kampány arca, Katus Attila sportaerobik világbajnok, Iszak Eszter és Szabados Ágnes műsorvezetők, és Mezei Léda színésznő. A lelkes segítők tanszercsomagokból rakták ki a 1353-as adományvonal számait, ezzel hívva föl a figyelmet az Ökumenikus Segélyszervezet rászoruló gyermekek beiskolázását támogató segélyakciójára.

Katus Attila is jól teljesít a csomagok összeállításában Fotó: Fekete Dániel/MÖS

Az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója örömét fejezte ki, hogy idén is sokan álltak már a segélyakció mellé. A 1353-as adományvonalat tárcsázók és a Segélyszervezet honlapján adományozók mellett Gáncs Kristóf köszönetet mondott az adománygyűjtésben és az Iskolakezdés együtt! segélyakció logisztikájában is segítséget nyújtó Magyar Posta Zrt.-nek.

Iskolakezdés együtt - Segíthetsz te is!

A Segélyszervezet idén is gyermekenként 10 ezer forintból, minőségi tanszerekből összeállított, személyre szabott csomagokkal szeretné segíteni a nehéz sorsú iskolásokat. A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben idén is összesen 2000 gyermek beiskolázásának támogatására meghirdetett pénzadománygyűjtéshez a www.iskolakezdesegyutt.hu oldalon, illetve a 1353-as adományvonalon (egy hívás 500 forint) lehet csatlakozni.