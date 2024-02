Megáll az ész: a magyar sztárokat is elragadta az új trend, elképesztő fotókat osztanak meg magukról – Galéria

Mint az élet minden területén, a közösségi oldalakon is bizonyos időközönként felüti a fejét egy-egy újabb trend, ami pár nap alatt végigsöpör a netes világon, majd amilyen gyorsan jött, úgy feledésbe is merül. Az utóbbi időben rengeteg ilyen kihívás, vagy más néven challenge volt divatos, legyen az tánc vagy vicces filterek. A legújabb a napokban ütötte fel a fejét.

Molnár Tomi Anti Fitness Club-os korszaka mindenkinek élénken él még most is az emlékezetében (Fotó: Instagram / Molnár Tomi)

Ki ne emlékezne arra, amikor mindenki olyan képeket tett közzé magáról, amin az időskori énje tekintett vissza, most viszont pont az ellenkezője történt. Ugyanis az Instagramot a sztárok 21 éves kori fotói lepték el. A trend lényege az, hogy mindenki megmutassa, hogyan is nézett ki abban a korában. Csonka András, Sydney van den Bosch és Kőgazdag Kata is megmutatta rajongóinak fiatal(abb) énjét. Mint mindig, itt is van egy-két megdöbbentő kép, hiszen van olyan, aki cseppet sem vagy teljesen megváltozott akkori fotóihoz képest. Te felismered őket?