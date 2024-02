Milyen cuki! Első évfordulóját ünnepli társával Tóth Andi

Éppen egy éve, hogy rendkívüli örömhírről számolt be Tóth Andi. Cuki közös képet osztott meg, amin akkori párjával és újdonsült kutyusával szerepel.

Tóth Andi éppen egy évvel ezelőtt osztotta meg ezt az édes fotót (Fotó: Instagram)

Tóth Andi egy éve lett kutyatulajdonos

Akkoriban, tehát 2023 februárjában Tóth Andi és Marics Peti a rózsaszín ködös időszakban járt: épp összeköltöztek egy otthonos családi házba, amihez tágas terasz és nagy kert is járt. Minden adott volt hát, hogy szintet lépjen a kapcsolatuk, s egy közös kedvenccel bővüljenek trióvá. Így került hozzájuk a két hónapos rottweilerkölyök, Bailey.

Az énekléstől részben visszavonult tehetséges fiatal lánynak Marics Peti azóta már nem az élete része – a nagyjából fél mázsássá cseperedő Bailey viszont a legkedvesebb társává nőtte ki magát.

Közös ágy és nyelves puszi

Vitathatatlan, hogy Tóth Andi nehéz időszakon ment keresztül: fájdalmas szakítását Petivel a nyilvánosság figyelme csak megnehezítette, s időközben a fiatal tehetség az éneklésből, új dalok szerzéséből is kiábrándult. Az emberpróbáló időkben végig hű társa volt a négylábú, amivel Andi gyakran az ágyát is megosztotta, és a birkózásból, bújásból azóta sincs hiány. Már a kutyust bemutató fotón is szájra puszit vált Andi és Bailey, a „nyelves csók” pedig azóta védjegyükké vált, ami miatt sokan kritizálják az énekesnőt.

Sokan úgy vélik, az ebbel már-már túl szoros a kapcsolatuk, ez pedig akár hátráltathatja, hogy Andi párkapcsolatba léphessen valakivel. Ám az sem kizárt, hogy neki erre most nincs is szüksége. Korábban ugyanis egy fotónál így fogalmazott:

Gyönyörű. Okos. Jóképű. Érzelmes. Izmos. Védelmező. Azt hiszem, szerelmes vagyok.

A képen pedig hőn szeretett kutyája kémlelt ki az ablakon.

Mit mond a pszichológus?

A Borsnak korábban egy pszichológus elmondta, alapvetően nem gond, hogy a szakítás, veszteségélmény feldolgozása alatt valaki közel kerül a házi kedvencéhez, de később tudni kell helyén kezelni a kapcsolatot.

„Minden szakítás egy veszteségélmény, a feldolgozása pedig gyakorlatilag egy gyászfolyamat. Az természetes, hogy egy ilyen nehéz helyzetben valaki jobban kötődik a házi kedvencéhez. Baj csak akkor van, ha néhány hónap elteltével az illető továbbra sem képes nyitni a külvilág felé, és az emberi kapcsolatai hanyatlani kezdenek. Az sem kizárt, hogy egy idő után már nem érzi úgy, hogy nyitna a férfiak felé vagy szívesen ismerkedne. Bármennyire is fájdalmas, a gyászidőszakon végig kell menni, nem lehet megúszni" – fogalmazott dr. Makai Gábor szakpszichológus.