Tóth Andi legújabb fotója alatt valósággal felrobbant a kommentszekció

Egy estére újra televíziós szereplést vállalt Tóth Andi, ráadásul még dalra is fakadt. S ha már énekelt, beleadott apait-anyait is, majd' leszakadt a csillár a stúdióban. Ráadásul ezzel a Mutasd a hangod! című műsor versenyzőpárosa ötmillió forintot is nyert. De a kommentelők nem ezért ragadtak „tollat”…

Tóth Andi visszatérését követelik a rajongók

Mindenkit sokkolt, amikor pár hónapja az énekesnő egy videóban bejelentette: annyira besokallt, hogy tíz év után felhagy az énekléssel. Pedig pont előtte úgy tűnt, minden a helyére került az életében. Összeköltöztek Marics Petivel, még egy közös kutyájuk is lett és mindketten bekerültek a Sztárban Sztár zsűrijébe. Ezért is volt váratlan Andi bejelentése, és ami ezután jött, tovább rontotta a helyzetet. Szakítottak a ValMar énekesével, egyedül maradt a hatalmas bérelt házban, aminek így az összes költségét neki kellett állnia.

Sokan féltették is a fiatal tehetséget az összeomlástól, de ő újra bebizonyította, milyen erős. Nem, hogy nem omlott össze, de saját ruhamárkát indított. Legutóbbi fotóiról újra egy boldog lány mosolyog vissza, aki megtalálta a helyét. Visszavonulása után ráadásul újra dalra fakadt, a TV2 Mutasd a hangod! című műsorában hatalmasat énekelt, a stúdióból posztolt fotója alatt fel is robbant a kommentszekció és kivételesen csak pozitív üzeneteket kapott. Ezekből szemezgettünk:

„Andi, megborsóztunk a hangodtól, mikor meghallottuk, jézusom, micsoda erő van benned!”

„Andi zseniálisan Énekel! Én nagyon kedvelem Őt! De szerintem tudatos ez a visszavonulás! 1. Ráfér egy pihenés és, hogy a saját cégére tudjon koncentrálni az elején 2. Miután visszatér, hemzsegni fognak a nagyobbnál nagyobb felkérések! Úgyhogy, hajrá Andi!”

„Nem lehet könnyű ekkora talentummal élni úgy, hogy vissza kell fognod. Bízom abban, hogy másképp döntesz, és megtalálod a lelki békédet, ami szerintem akkor lehetséges, ha a tehetséged szerint élsz. Nagyon szorítok Neked!”

„Woooooow! Mennyire dögös ez a szett és Andi, te énekesnőnek születtél! Egy olyan különleges ajándékot kaptál, ami semmihez sem fogható! Igen...tudom..a negatív hangok miatt visszavonultál, de mindenki azt szeretné, hogy énekelj!”

„Andinak a színpadon és a képernyőn van a helye. Visszavárjuk, mert egyedülálló tehetség. Fiatal és előtte a pálya.”

„Andi, ha te nem lennél, már én sem lennék”

„Egy varázsló vagy, egyszerre mented meg az embereket és gyönyörű vagy és kedves”