Szomorú, de igaz: Károly súlyos betegsége hozhatja össze a királyi családot

A Buckingham-palota hétfőn jelentette be, hogy a 75 éves Károly király súlyos daganatos betegséggel küzd. Az uralkodó már megkezdte az orvosi kezeléseket, és nagy bátorságra vall, hogy a nyilvánosság előtt is vállalni merte a diagnózist.

Károly király súlyos beteg Fotó: Eric Tschaen/Pool/Bestimage

A legfrissebb hírek szerint az Egyesült Államokban élő Harry herceg azonnal Anglia felé vette az irányt, hogy átölelje beteg édesapját, akit a hivatalos eseményeken innentől kezdve helyettesíteni kell.

Vilmos herceg fejében pedig meglehetősen ellentmondásos gondolatok cikázhatnak. Hiszen amennyiben édesapja, Károly lemondani kényszerül a trónról, akkor a brit örökösödési rend értelmében ő veszi át a helyét, amire nem biztos, hogy lelkileg máris fel van készülve.

A Daily Mail kedden arról számolt be, hogy Károly betegsége drasztikusan átírhatja a családon belüli dinamikát. Bár Harry már évekkel ezelőtt elszigetelődött a rokonoktól, nem is igazán tartotta a kapcsolatot a családdal, inkább a feleségére, Meghan Markle-re koncentrált, egy, a királyi családhoz közel álló személy szerint könnyen lehet, hogy Károly király betegsége újra összehozza majd a testvéreket és a tágabb rokonságot. A portál arról is beszámolt, hogy Erzsébet halála óta teljes a káosz a brit királyi családban, Harry önéletrajzi könyve pedig csak olaj volt arra a bizonyos tűzre.

Nem csak Károly király egészségével van gond: Katalin hercegnét műteni kellett

A walesi hercegné múlt héten került kórházba, mivel egy előre tervezett hasi műtéten esett át. Bár a hírek szerint a Vilmos herceg felesége szépen gyógyul a műtét után, az biztos, hogy 10-14 napot a klinikán kell töltenie egy ilyen beavatkozást követően. A London Clinic, ahol a hercegné lábadozik, korábbi páciensei elárulták a People-nek, hogy milyen tapasztalataik vannak az intézményről.

Egy korábbi páciens szerint a felépülés nagyban függ attól, hogy hogyan sikerül a műtét, ehhez pedig nagyban hozzájárul, hogy ezen a klinikán vannak a legjobb szakemberek. A páciens szerint bármilyen problémával nyugodtan fordulhatnak a betegek a nővérek felé is, hiszen a saját tapasztalatai alapján „hihetetlenül kedves” ápolók vannak a kórházban.