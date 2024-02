Ez nem vicc! A magyar humorista elárulta csodapörköltje titkát

Bach Szilvia olyan szenvedéllyel és érzékletességgel osztotta meg saját fejlesztésű receptjeit a Palikék világa by Manna legutóbbi adásában, hogy nem csak a három műsorvezetőnek, de a nézőknek is összefutott a nyál a szájában. Az Eszterke perkelt remeke névre keresztelt kaja annyira felkeltette kollégánk érdeklődését, hogy még az adás napján el is készítette. A különleges pörkölt olyan jól sikerült, hogy úgy döntöttünk, tovább adjuk a titkot.

Bach Szilvia ezt jól kifőzte. Átírta a pörkölt receptjét (Fotó: YouTube)

Mustár, tejföl és szerecsendió

„Az egyik könyvemben is szerepel Eszterke perkelt remeke, amit én is meg szoktam csinálni és hatalmas sikere van. Házi krokettel szoktam csinálni, ami nem az a tömör krumpli izé… Sertésből a legjobb, én combból csinálom, de lapockából is lehet. Ki, mit szeret… Apróra összevágjuk és hagyományos módon elindítjuk a pörköltet.”

Amikor összeáll, belerakunk egy kis mustárt és szerecsendiót. Utóbbiból, ha lehet, akkor azt, amelyiket reszelni kell, mert annak frissebb az íze.

„Ezután jöhet a tejföl, és ha készen van és már egy picit hűlt, de még langyos, fele-fele arányban füstölt és sima sajtot reszelünk rá jó vastagon. Végül a kerekre formázott krokettel kanalazzuk” - magyarázta teljes átéléssel a stúdióban Bach Szilvia, aki látva a reakciót, belekezdett egy másik, saját maga által tovább gondolt ételrecept leleplezésébe. Ez pedig nem más, mint a hó végi vacsorák aduásza, vagyis a paprikás krumpli.



Danics Dóra kedvence…

„Nem kockára és nem csónakra végjük a krumplit, hanem karikára. Tényleg más lesz az íze! Ami kicsit vékonyabbra sikerül, az belefő az ételbe és sűríti a zaftot. A főzés vége felé rakni kell bele tejfölt és én virslit is szoktam. Ezután, hogy a zaftot ne szívja föl, külön szaggatok nokedlit, amire végül rátálalom a paprikás krumplit. A lányomnak, Dórinak ez a kedvence” - mondta Bach Szilvia, akinek szavain láthatóan korgó gyomorral csüngött Palik László is.