"Rám húzták ezt a csalfa feleség bélyeget" - Tóth Gabi tisztázta a gyalázatos vádakat

Mint ismert, Tóth Gabi és Kruasz Gábor nem is olyan rég hivatalosan is elváltak, az egykori álompár tagjaira pedig már rá is talált az új szerelem. A sztárséf szívét Mikes Annának sikerült elrabolnia, míg az énekesnőét Papp Máté Bencének.

Fotó: Kállai Márton

A viharos válás során egyértelműen látszott, hogy Gabi kapta az összes sarat, míg Gábort tragikus hősként állították be a rajongók. Az énekesnő türelmesen tűrte a bántásokat, de sokszor azért kénytelen volt megvédeni magát az alaptalan vádaktól. Most egy exluzív interjúban vallott kendőzetlenül az élete elmúlt, viharos szakaszáról.

Tóth Gabi sokáig nem tudta eldönteni, hogy reagáljon- e a róla megjelent állításokra, most azonban úgy döntött, vállalja a nyilvánosságot és a véleményét. A Mutasd magad! exluzív interjújának első részében elmeséli, hogyan élte meg a válását övező sajtóhisztériát; visszautasítja, hogy csalfa feleség lett volna.

Az, hogy viszonyom volt egy másik férfival a férjem mellett, egyáltalán nem igaz

– szögezte le Tóth Gabi a műsorban, és azt is elárulta, hogy a szakítás körül még csak beszélgetőfázisban volt Papp Máté Bencével.

Amikor realizálódott bennem, hogy érzelmileg merre húzok, akkor én azt letisztáztam. Nem történt az, hogy egy viszonyba keveredtem volna a párommal, és közben a férjemmel együtt éltem. Rám húzták ezt a csalfa feleség bélyeget

– tette hozzá az énekesnő.

Hogy milyen érdekes dolgokat mondott még Tóth Gabi a magánéletéről, azt a teljes interjúból megtudhatod.