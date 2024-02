Kiakad a romantikamérő: Krausz Gáborról és Mikes Annáról süt a szerelem – Videó

Krausz Gábor számára nemcsak azért marad felejthetetlen élmény a Dancing with the Stars, mert megnyerte a negyedik évadot, hanem mert ekkor szeretett bele partnernőjébe, a táncos Mikes Annába. A kapcsolatot hosszú ideig próbálták titkolni, hiába sejtették egyre többen, hogy a két híresség között több van barátságnál, néhány hete azonban felvállalták a szerelmüket. Most egy reklám erejéig bepillantást engedtek az életükbe, amiből nyilvánvalóan látszik, hogy egymásnak teremtették őket. Ahogy a séf is írta: „Figyelem! Szokatlanul romantikus képsorok következnek.”

A konyhában összebújva táncoló, együtt sütő pár romantikus videója elvarázsolta a követőiket.

Folyamatos a nyüzsgés az életünkben. Szeretünk ugyanakkor egy kicsit lelassulni, elvonulni, közösen főzni, egymás társaságában lenni és koccintani egy üveg magyar borral

– árulta el a sztárséf, akin a rajongói szerint látszik, hogy mennyire boldog, és érezni a párt körüllengő pozitív energiákat.