Azonnal távoznak: Harry herceg és Meghan Markle váratlan döntést hozott

Egyelőre ez az év sem úgy alakul Harry herceg és Meghan Markle számára, ahogyan azt elképzelték: egymást érik a botrányok, a különböző kritikák, és ha mindez nem lenne elég, a napokban egyik fontos támogatójukat is elveszítették.

Meghan Markle és Harry herceg Kanadába utazik Fotó: i-Images/eyevine /Northfoto

Ez fordulópontot hozhat a hercegi pár számára és talán tudják majd rendezni a sorokat. Ugyanis Harry herceg és Meghan Markle egy különleges ünnepségre Kanadába utazik. A házaspár részt vesz az Invictus Games Vancouver Whistler 2025 One Year to Go eseményen, amelyet február 14. és február 16. között rendeznek. Az alapítványt sussexi herceg alapította, így érthető módon nagyon közel áll a szívéhez.

Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy Harry és Meghan Kanadában tölti a Valentin-napot. Az észak-amerikai ország nem ismeretlen a számukra, hiszen rövid ideig itt éltek, miután elhagyták az Egyesült Királyságot. Végül azonban Kaliforniában telepedtek le. Azt egyelőre nem tudni, hogy a gyerekeik részt vesznek-e az Invictus Games eseményén. A sportversenyről annyit tudni, hogy ez lesz az első, amely a téli adaptív sportokat is beépíti a korábbi Invictus Games néhány alapsportja mellé.