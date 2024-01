Újabb csapás érte Harry hercegéket, egyik legfontosabb támogatójukat veszítették el

Ismét egy nagy nehézséggel kell szembenéznie Harry hercegnek és Meghan Markle-nek, mivel a napokban felmondott a sussexi herceg és hercegné filmes és televíziós produkciókat gyártó cégének vezetője.

Nagy csapás érte a hercegi párt / Fotó: Twitter

Mint az ismert Harry és Meghan 2020-ban jelentették be a nagy hírt, miszerint létrehozták az Archewell Productions nevű céget, és még tavalyi is nagy előremutató projektekről számoltak be. Azonban régóta a dédelgetett álmok szerte foszlani látszanak. Bennett Levine, akit 2022-ben az Archewell menedzserévé léptettek elő, ebben a hónapban távozott a cégtől. A korábbi vállalatvezető a közösségi oldalán indokolta meg a döntését.

Örülök, hogy megoszthatom, új pozícióban kezdek a Cinetic Mediánál

- mondta az új állásáról Bennett Levine, aki jelenleg egy amerikai filmfinanszírozási és- forgalmazó cégnél dolgozik.