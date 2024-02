„Golyóálló vagyok!” – Így viseli lánya kamaszodását Judy

Judy és kislánya, Maja minden évben együtt, kézzel készítik el Maja farsangi jelmezét. A díjnyertes ötletekről és a különleges anya-lánya kapcsolatról az énekesnő a Mokkában számolt be.

Judy / Fotó: TV2/Mokka

Judy - akinek az eredeti szakmája varrónő - mindig is nagy lelkesedéssel vetette bele magát kislányával együtt a farsangi jelmezek elkészítésébe. Az elmúlt évek ovis, iskolás éveit ez nagy mértékben meghatározta: Maja volt mindig az, aki előállt egy ötlettel, majd közösen nekiálltak megvalósítani. Az énekesnő elmondta, ez többnyire háromnapos munkát jelent, de, mindamellett, hogy remekül összehozza őket, még kimondottan élvezik is. Idén Maja ráadásul nyert is a jelmezével: Szabadság-szobornak öltözött be, de az elmúlt évek során is mindig nagy tetszést aratott az egyedi jelmezeivel.

Judy lánya immár 12 éves, és, ahogy az ebben a korban lenni szokott, őt is utolérte a kamaszkor: elkezdett visszafeleselni az anyjának, megjelentek a "majd később, majd mindjárt"-kifogások, amiken a legtöbb hasonló korú gyerek átesik - köztük Judy is, annak idején.

Mindig mondja anyukám: na, most legalább látod, hogy milyen voltam én, vagy milyen voltál te velem. Úgyhogy nyilván visszakapja az ember ezeket a történeteket, de hát mindegy, mert ez a lényege, hogy így ismerjük meg igazán, meg így tanulunk egy nagy csomó dolgot. Én egyébként golyóálló vagyok

- mondta el Judy, aki a nevelés terén azt vallja, tudni kell megvonni a gyerektől a számára fontos, szórakozást nyújtó dolgokat, amikor ezek a tanulás, vagy az otthon nyújtott segítség rovására válnak.

Judy ezután elmesélte, ahogy Maja a kamaszkor küszöbén a smink és az öltözködés terén is elkezdett megváltozni, nőiesedni: jelenleg a sminkeléssel áll a legjobban, lassan pedig már több és jobb sminkkészlete van neki, mint az édesanyjának.

Egymás ruháit hordjuk, csajosodik. Most már minden szinten nőiesedik

- tette hozzá az énekesnő.