Judy és új párja összeköltöztek: Krisztián szépen belesimult az életünkbe!

Hosszú ideig igyekezett megmenteni házasságát Judy, három évig őrlődött, mire meghozták férjével a döntést: külön folytatják. Az énekesnő kudarcként élte meg a válást, és a mai napig úgy gondolja, Balázzsal nem véletlenül voltak együtt 15 évet. A sztáranyuka mára lezárta a múltat, ez is kellett ahhoz, hogy újra boldog legyen.

Judy és Krisztián kapcsolata nagyon jól működik Fotó: Saját

Judy: Krisztián mindenben a társam!

Az énekesnő úgy vallja, hogy minden kapcsolat más. Más volt a házassága és teljesen más az élet Krisztiánnal, akivel akkor találtak egymásra, amikor a legkevésbé számított rá a sztáranyuka.

„Nemsokára 50 éves leszek, de sokat tanultam ebben a kapcsolatban” – mesélte lapunknak Judy.

Krisztián elképesztően jó fej, nálunk felborult a hagyományosnak mondott séma, nem minden a nő dolga: mindenben segít, ha úgy van, mosogat, porszívózik, viszi a kutyákat sétálni, vagy éppen tanul Majszival. Szerencsére a lányom is hamar elfogadta, hogy van új kapcsolatom, aki ráadásul elég gyorsan kiderült: életünk része lesz. Az összeköltözésünk is úgy alakult, ahogy a szerelmünk: Krisztián szépen belesimult az életünkbe! A minap Majszinak farsangi jelmezt csináltunk, ő volt az amerikai szabadságszobor. Párom annyira komolyan vette a jelmezkészítést, mindenre volt ötlete, annyira jó volt ezt látni, hozzáteszem, el is hozta lányom az első helyet!

Krisztián mindenben társa az énekesnőnek Fotó: Instagram

A Groovehouse együttes népszerű énekesnője boldogan mesélte, hogy nagyon jó azt érezni: ahogy a jelmezkészítésben, párja mindenben mellette áll, az élet minden területén.

„Ő a társam, akivel nemcsak a szerelmes pillanatokon lehet osztozni, hanem a szürke hétköznapokon is. Persze senki ne értse félre, neki is vannak hibái, mint ahogy mindenkinek vannak, de ahogy én is, úgy ő is igyekszik alkalmazkodni, hogy még inkább összecsiszolódjunk! Még közös naptárunk is van, ahová mindkettőnk munkái, tennivalói be vannak írva, hogy tudjunk tervezni. És mondjuk ha ő egy órával később ér haza, mint ahogy be van írva, akkor szól. És ez olyan klassz! Mint ahogy az is, hogy figyelünk arra, sok közös program legyen: imádunk kirándulni Majszival és a kutyákkal, de arra is fordítunk időt, hogy kettesben legyünk!”