Van ilyen? Cooky fejére szakadt az ég Dubajban

A francia származású Cooky mindig kitesz magáért, ha a családjáról van szó és ez most sem alakult másképp. Korábban már közöltük, az ország egyik legismertebb rádiósának fia nemrég hat éves lett, ami hatalmas boldogság volt a családnál. Ami azt illeti, nem is akárhogyan szülinapoznak, ugyanis egyenesen a Dubajba tartó repülőgépen köszöntötték fel Kevint, ráadásul az első osztályon tortáztak. Jelenleg is az Egyesült Arab Emírség nagyvárosában élvezik pihenésüket, azonban egy ritka dolog is történt velük.

Tökéletes születésnapot varázsolt Cooky a fiának (Fotó: Végh István)

11500 méter magasan tortáztak

Kevin mondhatni élete egyik legemlékezetesebb repülésén van túl, ugyanis nemcsak első osztályon utaztak, hanem a hatalmas repülőgép legénysége is felköszöntötte a fiút. Bár szülinapi gyertyát nem lehet gyújtani a repülőgépen, ennek ellenére egy szép torta és rengeteg édesség fogadta a fiút a First Class Boxban, ami alsó hangon akár 6-8 millió forintba fájhatott a rádiós sztárnak.

Cooky és családja kifogták a legritkább dolgot Dubajban (Fotó: Végh István)

Cooky beletrafált egy esős napba

Cooky-ék nem véletlenül választották Dubajt úti célnak, ugyanis a Közel-Kelet azon szegmensén az év nagy részében örök nyár tombol. A meleg mellett az eső is nagyon ritkán esik, évente olyan négy-öt alkalommal van csapadék a sivatagi felhőkarcolók városban. A minap osztotta meg követőivel a rádiós, hogy nekik bizony sikerült kifogniuk azt a szerencsétlen és ritka napot, amikor Dubajban leszakadt az ég. Ez nem mindennapi a sivatag közepén elhelyezkedő városban, de persze a zuhé nem tartott tovább pár óránál. Cooky-ék reggel folytatták a nyaralásukat egy felhőkarcoló tetőtéri medencéjénél, ahonnan csodálatos kilátás nyílt a városra.