Nyári Dia: „Igényesen búcsút intettünk a karácsonynak” – Videó

Szakadnak a nevetéstől a rajongók, akik látták Nyári Dia családjának karácsonybúcsúztatását a színésznő Instagram-oldalán. Bár a karácsonyfabontás dátuma Magyarországon január 6-a, azaz vízkereszt napja, akadnak, akik szinte azonnal, már december 27-28-a magasságában búcsút intenek az örökzöldnek, mások – így Nyári Dia és szerettei is – azonban még közel két hétig élvezték a feldíszített, méretes tűlevelű látványát, illatát.

Nyári Dia és családja jóval vízkereszt után bontotta csak le a karácsonyfát (Fotó: Szabolcs László)

„Igényesen búcsút intettünk a karácsonynak :-) 25 évvel ezelőtt még sokkal jobb volt, mikor a Jézuska vitte el…”

– írta a 29 éves színésznő az alábbi videó mellé, melyen férjének elsőre nem sikerült „célba juttatnia” a termetes fenyőt. Kovács Dániel második próbálkozása aztán meghozta a várt eredményt, a vicces videó hangulatát pedig csak fokozza a hozzá választott zene. Utóbbi egyébként nem más, mint A Grincs című Jim Carrey-filmből ismert Christmas, Why Can't I Find You? (Karácsony, miért nem talállak?) című James Horner, Mariah Carey és Will Jennings jegyezte dal.

Nem meglepő, hogy a videós bejegyzés mellé a rajongóktól kivétel nélkül a nevetéstől kicsorduló könnyű emojik kerültek.

Nézd meg a videót, nevess te is!