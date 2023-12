Botrány: Mariah Carey lopta a karácsonyi slágerét? Beperelték az énekesnőt

Mariah Carey idén is célkeresztbe került – ahogy harminc éve mindig – az „All I Want for Christmas Is You” című száma miatt – adta hírül a Bloomberg.

Mariah Carey és a Mikulás / Fotó: Sony Music

Andy Stone azt állítja, hogy az énekesnő tőle lopta el a népszerű karácsonyi számot, mivel ő már a sláger 1994-es megjelenése előtt 5 évvel társszerzője volt egy azonos című dalnak. A felperes, aki Vince Vance néven szokott fellépni country-pop bandájával, úgy véli, hogy kihasználták népszerűségét és egyedi stílusát, és az engedélye nélkül rögzítették a szerzeményét, amely az 1993-as a karácsonyi szezonban nagy népszerűségnek örvendett, és a Billboard listákra is felkerült.

Ügyvédei először 2021 áprilisában keresték fel Mariah Carey-t és a Sony Musicot 20 millió dollár kártérítést követelve. Mivel nem tudtak megegyezni, tavaly már bírósághoz fordultak, ám ott sem jártak nagyobb sikerrel. Időközben azonban néhány másik előadóval szemben pert nyertek, így minden bizonnyal ezen felbuzdulva döntöttek úgy, hogy ismét bíróságon próbálnak érvényt szerezni kártérítési igényüknek.