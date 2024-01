Mészáros Norina: Nem a szerelemtől lesz jó egy házasság

Tavaly azzal kapcsolatban mentek a találgatások, hogy vajon mi lehet a helyzet Young G Béci és Mészáros Norina házasságával. Úgy tűnt ugyanis, hogy vihar van a paradicsomban: Béci többször külföldre utazott, és olyan rosszul volt zaklatott családi állapota miatt, hogy alkoholba fojtotta bánatát. Mindeközben Norina vidáman bulizott a barátnőivel. Sokan azt tippelték, hogy ez a házasság is válással fog végződni, erre azonban az álompár alaposan rácáfolt. Most ugyanis úgy tűnik, hogy minden rendben van velük. Állandóan együtt utazgatnak, és mindenhová együtt mennek. Most pedig Norina nagy bölcsességet idézett a házassággal kapcsolatban:

A házasságot nem a szerelem, hanem a két fél jó tulajdonságai tartják életben. (Tornai József)

Hogy a felek között mennyire dúl még a rózsaszín köd, azt nem tudhatjuk, de az bizonyos, hogy a házasságuk erősebb, mint valaha.