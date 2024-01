„Törölj le, legalább lesz másnak hely!” – Megdöbbentő sorokat írt Young G Béci a feleségének

Young G Béci és felesége, Mészáros Norina már tavaly elárulta, hogy a házasságukban akadnak problémák, most azonban a nyilvánosság számára is világossá vált, mennyire nincs minden rendben köztük. Bár Norina láthatóan jól érzi magát a gyermekáldást hozott kapcsolatban, Béci reakciói nem azt mutatják, hogy ez az érzés kölcsönös. Követőik sem értik, pontosan mi zajlik most náluk...

A páros furcsa beszélgetésbe keveredett (Fotó: Szabolcs László / Bors)

Az elmúlt időben a pár is elkezdte használni az Instagram új funkcióját, a közösségi chatet, amihez rajtuk kívül bárki csatlakozhat, de csak olvasóként. Ebben a funkcióban vett furcsa irányt a házaspár beszélgetése – szúrta ki a Ripost.

Norina azt írta, hogy „feküdj le uram, csörög a pizsi”, mire a rapper annyit szólt ehhez, hogy „mától nem vagyok az urad”.

„Hagyjál már minket!” – jegyezte meg nevető emojik és egy szív kíséretében a feleség, ám úgy tűnik, a rapper szemében ez csak olaj volt a tűzre.

Törölj le, legalább lesz másnak hely. Egy b*nkó, paraszt, k*csög vagyok! Egy agresszív f*sz, aki annyit nem érdemel, hogy szeressék

— írta Béci, miközben a kívülállók, illetve rajongók közül senki sem érti, miért reagált így, hiszen az a második hozzászólás mellé került emojikból jól látszik, hogy Norina csak viccelődött vele és szereti.

Szilveszterkor egyébként a pár szerelmes képet posztolt – vagy ez a fotó, ami az Instagramon tekinthető meg, szintén új értelmet nyer a mostani párbeszéd tükrében?